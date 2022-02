Voici les premières images officielles du casque PlayStation VR2 de Sony

, il faut (outre un adaptateur) s'en tenir au casque développé pour la génération précédente de console. La firme avait annoncé qu'elle planchait sur une nouvelle génération de casque en février 2021, tout en soulignant qu'il ne serait pas commercialisé avant 2022 (au mieux), et qu'il offrirait un champ de vision élargi, une meilleure définition, et ne nécessiterait qu'un seul câble, avec un design reprenant (en plus arrondi) le modèle originelle tout en étant plus fin et plus léger afin d'améliorer encore le confort des joueurs. L'ensemble reprend la livrée blanche et noire ainsi de la PlayStation 5, l'emplacement de la prise casque et le réglage en profondeur du PSVR, et ajoute, un moteur pour les vibrations, la connexion via un câble le unique (bonheur), ainsi qu'(et, peut-être, la transpiration excessive des joueurs).Pour rappel, le prochain casque VR signé Sony devrait également offrir un champ de vision de 110°, soit 10° de plus que la génération actuelle, deux dalles OLED (une par œil) avec une définition de 2 000x 2040 pixels (contre 960x1080 pour le PSVR sorti en 2016), et(le reste étant affiché dans une moindre résolution). Malgré ces quelques détails, Sony n'avance pas de date de disponibilité, la firme concentrant ses efforts pour tenter de répondre tant bien que mal à la demande et faire face à la pénurie de composants.