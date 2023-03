Hyundai Kona 2023 : est-il encore vraiment à la page électrique et connectée ?

Hyundai Kona 2023 : nouveau design

Deux grands écrans

Electriquement dépassé ?

• 218CV (traction)

• Batterie 48,4 kWh et 65,4 kWh

• Autonomie de 342 et 490 km (à confirmer)

• 11kW (AC) et 100kW (DC)

Il faut dire qu'avec, y compris face à Tesla ou à d'autres constructeurs misant sur des accumulateurs de plus petite capacité -un e2008 n'offre que 50kWh par exemple.Avec cette nouvelle version 2023, ce petit SUV s'offre d'abord un-on aime ou pas- qui reprend les codes stylistiques du reste de la gamme.Cette bande de LED qui court tout du long, s'affine notamment sur l'avant, offrant, sans appendice superflu., et forcément un peu moins maniable en ville -il devient plus long que tous ses concurrents, de la MG4 (4m29) au e2008 (4m30) en passant par la Megane E-tech (4m21) ou encore la Smart #1 (4,29m).En revanche, il gagne en espace à bord et surtout,. Cela dit, celui de la Megane offre presque le même volume alors que la voiture est 14cm plus courte, un comble... Mais le Kona se rattrape avec son frunk de 27L, indisponible chez de nombreux concurrent -un bon point pour ranger ses câbles, donc.Bizarrement, les coréens ne sont pas de grandes références en matière de connectivité -fait ses premiers pas dans la Ioniq 6 -c'est dire !Ici, le Kona. L'interface est assez semblable, avec ses petites icônes bien lisibles, mais les fonctions sont toujours cachées dans des sous-menus peu pratiques.-il faudra toujours utiliser l'antique prise USB. Bref, il serait temps que le constructeur mettent les moyen sur la partie infotainement et connectivité, car la concurrence (y compris chinoise) prend de l'avance.Alors que (presque) tous les concurrents passent à la propulsion, apparemment plus économe,. C'est un peu plus rassurant sur route humide, mais pas toujours très efficace en matière de consommation.Pas de 800V, comme les Ioniq, etL'autonomie est aussi très décevante : une grosse Tesla Model 3 (60 kWh) dépasse les 500Km d'autonomie avec une batterie moins grosse. En clair, la consommation risque d'être assez élevée, un peu dommage pour un petit SUV compact. On se consolera avec le V2L, qui permet de sortir un peu de jus pour charger d'autres appareils.Pas de prix pour l'instant, mais. A ce prix, on commencer à trouver des Tesla Model 3 nettement mieux équipées (même si le gabarit n'est pas le même) et surtout, la concurrence chinoise (MG4, Smart #1...) devient particulièrement compétitive.