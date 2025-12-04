Corée du Sud : 120 000 caméras connectées piratées pour alimenter un site pour adultes

On en dit quoi ?



C'est un peu effrayant de constater que la technique de piratage utilisée est aussi basique. Pas besoin de compétences avancées, juste de tester des mots de passe par défaut que personne ne pense à changer. On peut d'ailleurs se demander combien de caméras connectées en France sont tout aussi vulnérables. Le réflexe de modifier le mot de passe usine devrait pourtant être aussi naturel que de fermer sa porte à clé. À quand une caméra qui refuse de fonctionner tant qu'on n'a pas choisi un vrai mot de passe ?