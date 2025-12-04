Corée du Sud : 120 000 caméras connectées piratées pour alimenter un site pour adultes
Les autorités sud-coréennes viennent d'arrêter quatre personnes soupçonnées d'avoir piraté plus de 120 000 caméras de surveillance. Les images récupérées, souvent intimes, étaient revendues en cryptomonnaies sur des plateformes spécialisées.
Un réseau de voyeurs numériques démantelé
L'Agence nationale de police sud-coréenne a annoncé l'arrestation de quatre individus qui opéraient de manière indépendante les uns des autres. Leur méthode était d'une simplicité déconcertante : ils ont exploité les mots de passe par défaut ou trop simples des caméras connectées. Le fameux
admin/adminou les suites de chiffres comme
123456ont suffi pour accéder à des dizaines de milliers d'appareils. Les lieux touchés vont des domiciles privés aux studios de pilates, en passant par des karaokés et même des cabinets de gynécologie.
Des profits modestes mais des dégâts considérables
Les deux principaux suspects ont piraté à eux seuls plus de 130 000 caméras. Le premier a compromis 63 000 appareils et produit 545 vidéos qu'il a revendues pour environ 20 000 euros en cryptomonnaies. Le second a accédé à 70 000 caméras pour en tirer 648 vidéos, récoltant un peu plus de 10 000 euros. Ensemble, ils représentaient 62 % du contenu publié sur une plateforme étrangère spécialisée, qui proposait même une catégorie dédiée à la Corée du Sud. Trois acheteurs de ces contenus ont également été interpellés.
Des mesures de sécurité à renforcer
La police a contacté les victimes dans 58 lieux différents pour les aider à sécuriser leurs équipements. Le gouvernement sud-coréen envisage désormais une législation obligeant les fabricants à bloquer les caméras tant que les utilisateurs n'ont pas configuré un mot de passe complexe. Le ministère des Sciences a également pointé du doigt les caméras importées qui ne respectent pas les normes locales de sécurité. Entre 2011 et 2022, la police sud-coréenne a procédé à environ 50 000 arrestations liées à la surveillance illégale par caméra.
On en dit quoi ?
C'est un peu effrayant de constater que la technique de piratage utilisée est aussi basique. Pas besoin de compétences avancées, juste de tester des mots de passe par défaut que personne ne pense à changer. On peut d'ailleurs se demander combien de caméras connectées en France sont tout aussi vulnérables. Le réflexe de modifier le mot de passe usine devrait pourtant être aussi naturel que de fermer sa porte à clé. À quand une caméra qui refuse de fonctionner tant qu'on n'a pas choisi un vrai mot de passe ?