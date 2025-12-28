Vous avez reçu un Mac à Noël ? Le meilleur antivirus pour Mac est en promotion à -60% !
Vous avez reçu un Mac à Noël ? Vous êtes bien chanceux ! Profitez de cette excellente offre sur le meilleur antivirus Mac afin de protéger votre nouveau compagnon de travail contre les nombreuses cybermenaces du Web.
Depuis plusieurs années, les Mac ne sont plus à l'abri des virus et des rançongiciels. Il est alors impensable de compromettre dès le début la sécurité de votre tout nouveau Mac, c'est pourquoi il est fortement recommandé de s'équiper d'un bon logiciel de sécurité. Mais face à la quantité de solutions dans chaque marque, il est difficile de faire un choix. Chez Mac4Ever, nous testons avec rigueur et esprit critique les antivirus Mac les plus efficaces et les plus réputés du marché pour les ordinateurs Apple. Cela vous permet de choisir l'antivirus qui correspond le mieux à vos besoins.
Pour avoir testé les principaux antivirus sur Mac, il s'avère que Mac Internet Security, développé par Intego, est très efficace pour protéger votre Mac contre tous les malwares. Ajoutez à cela une excellente ergonomie et fluidité, vous obtenez le meilleur logiciel de sécurité pour Mac disponible à ce jour.
Bonne nouvelle ! Pour les fêtes de Noël, toute la gamme Intego est en promotion à -60 %.
Intego décline sa suite de sécurité en plusieurs offres comprenant plus ou moins de fonctionnalités mais rassurez-vous, impossible de se tromper : toutes incluent l'antivirus VirusBarrier.
Mac Internet Security, la solution de base, se compose de :
C'est le minimum requis pour se protéger contre les logiciels malveillants de plus en plus nombreux sur notre plateforme, y compris: virus, chevaux de Troie, spyware, ransomware ou adware. Le pare-feu bidirectionnel vous permettra d’identifier et de bloquer aussi bien les intrusions que les tentatives d’exfiltration de vos données personnelles émanant des applications installées.
Mac Security And Performance est un pack logiciel comprenant :
En plus de l'antivirus et du pare-feu, la solution s'étoffe avec un nettoyeur de fichiers qui aidera à maintenir les performances du Mac en supprimant les fichiers inutiles. Personal Backup ravira les utilisateurs qui souhaitent organiser leurs sauvegardes avec plus de flexibilité que Time Machine n'en offre. Enfin, ContentBarrier vous permettra de choisir ce à quoi vos enfants peuvent accéder.
Mac Premium Bundle + VPN ajoute le module "Privacy Protection", le VPN d'Intego.
Ce dernier pack est le plus complet puisqu'il couvre tous les aspects de la sécurité sur Mac : l'antivirus, la protection du réseau, le maintien des performances, la sauvegarde sans oublier la confidentialité avec le VPN (réseau privé virtuel).
Choisissez selon votre budget et en fonction des fonctionnalités que vous utiliserez. Si vous n'êtes pas certain de votre choix, commencez par la solution d’entrée de gamme, Internet Mac Security, vous pourrez toujours ajouter des modules ultérieurement.
Si vous n'êtes pas encore équipé et que vous souhaitez envisager d'autres marques comme McAfee, Norton ou Avast, nous vous invitons à lire notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac et à lire les tests détaillés de chacun.
Par ailleurs, même si votre Mac est pour le moment tout neuf, vous allez voir qu'il s'encrasse assez rapidement : les téléchargements s'empilent les uns sur les autres, les fichiers système prennent de plus en plus de place sans que vous ne sachiez pourquoi, et l'espace disponible sur votre disque fond à vue d'oeil. Pour pallier à cela, une seule solution : utiliser un nettoyeur pour Mac. Ce type de logiciel vous facilite grandement la vie en supprimant des Go de fichiers inutiles et en vous aidant efficacement à trier vos documents et applications.
Un nettoyeur est un logiciel conçu pour optimiser et maintenir votre Mac en parfait état de fonctionnement. En effet, votre Mac accumule progressivement des fichiers temporaires, des caches, des journaux et d'autres éléments inutiles qui peuvent ralentir les performances de votre système et rendre votre Mac infinement lent.
C'est là que le nettoyeur Mac entre en jeu : il effectue un balayage complet de votre Mac, identifie et supprime automatiquement ces fichiers indésirables, libérant ainsi de l'espace disque précieux. De plus, il permet de désinstaller proprement des applications, de gérer les extensions du navigateur, et même de vérifier les mises à jour de logiciels pour s'assurer que votre Mac est à jour et sécurisé. En utilisant un nettoyeur, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre Mac, améliorer ses performances, réduire les temps de chargement et obtenir une expérience informatique plus fluide.
Quatre objectifs :
CleanMyMac est notre nettoyeur pour Mac préféré, tout comme Intego est notre antivirus pour Mac préféré, mais il en existe bien évidemment d'autres que nous avons rigoureusement testés et comparés ci-dessous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à équiper votre Mac reçu à Noël d'un antivirus ou d'un nettoyeur, deux fidèles alliés pour assurer protection et optimisation à votre ordinateur.
Les tests
