Scandaleux : quand Duolingo veut nous faire croire que notre iPhone a 247 virus !
Par Denis Vaillant - Publié le
C'est une aventure qui nous est arrivée directement à la rédaction et qui nous a interpellés en même temps qu’elle nous a fait sourire. On va parler ici de Duolingo, l'application d'apprentissage de langues la plus populaire au monde.
Alors que l'un de nos rédacteurs révisait tranquillement ses verbes irréguliers en italien (la version gratuite imposant des publicités), il a été confronté à une longue séquence de publicités prédatrices, ce qui est un peu un comble pour une application censée être "family friendly" et éducative. En effet, entre deux leçons, notre rédacteur a vu apparaître non pas une, mais trois publicités successives au contenu alarmiste et mensonger :
Alors il faut savoir que ce n'est pas directement la faute de Duolingo qui aurait sélectionné ce type de publicités, il s'en affiche ici aussi sur Mac4Ever contre notre gré, car Duolingo (tout comme nous) est payé par un annonceur qui utilise un encart publicitaire prévu par l'application pour y afficher ses annonces.
La différence avec nous est que Duolingo est une entreprise cotée en bourse, utilisée par des millions d'enfants et d'adultes et possédant de moyens humains et financiers plus conséquents. On trouve donc cela étonnant, surtout au vu du jeune public visé, qu'elle ne filtre pas mieux ses régies publicitaires, parce que le constat est clair : pour tenter d'améliorer son taux de conversion et grappiller quelques centimes de revenus publicitaires, l'application laisse des annonceurs peu scrupuleux afficher des bannières trompeuses conçues pour terrifier l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle du malvertising (publicité malveillante). Même si l'on sait que ces pubs glissent parfois entre les mailles du filet des algorithmes, la récurrence (3 fois de suite !) montre un certain laxisme.
Ne nous y trompons pas, votre iPhone n'a pas 247 virus. iOS est un système "bunkerisé" (sandboxing) et il est techniquement impossible qu'une page web ou une publicité scanne votre téléphone pour y trouver des virus de cette manière.
Le risque n'est pas technique à ce stade, il est psychologique et financier :
Face à ce genre d'agression publicitaire, la première règle est de garder son sang-froid.
Faut-il installer un antivirus ? Soyons clairs : ce n'est pas parce que vous avez vu cette pub que vous êtes infecté. Vous n'avez pas besoin de courir installer un antivirus dans la minute. Votre iPhone va bien.
Cependant, si cet incident vous a refroidi et que vous souhaitez installer une protection résidente ou un outil de nettoyage pour avoir l'esprit tranquille à l'avenir, ne téléchargez pas n'importe quoi comme ce fameux "Junk Cleaner".
Optez uniquement pour des valeurs sûres, des éditeurs historiques d'antivirus Mac que nous avons testés et approuvés sur Mac4Ever. En attendant, carton rouge pour Duolingo et l'annonceur publicitaire concerné. Basta con la pubblicità ingannevole!
Pour protéger tous vos appareils des virus et du phishing, iPhone comme Mac, voici notre sélection des meilleurs antivirus sur les plateformes d'Apple.
Le problème : Duolingo laisse passer des "scarewares" grossiers
Alors que l'un de nos rédacteurs révisait tranquillement ses verbes irréguliers en italien (la version gratuite imposant des publicités), il a été confronté à une longue séquence de publicités prédatrices, ce qui est un peu un comble pour une application censée être "family friendly" et éducative. En effet, entre deux leçons, notre rédacteur a vu apparaître non pas une, mais trois publicités successives au contenu alarmiste et mensonger :
- une alerte rouge clignotante affirmant sans détour que l'iPhone était infecté par 247 virus
- deux publicités insistantes promouvant une application nommée Junk Cleaner AI.
Alors il faut savoir que ce n'est pas directement la faute de Duolingo qui aurait sélectionné ce type de publicités, il s'en affiche ici aussi sur Mac4Ever contre notre gré, car Duolingo (tout comme nous) est payé par un annonceur qui utilise un encart publicitaire prévu par l'application pour y afficher ses annonces.
La différence avec nous est que Duolingo est une entreprise cotée en bourse, utilisée par des millions d'enfants et d'adultes et possédant de moyens humains et financiers plus conséquents. On trouve donc cela étonnant, surtout au vu du jeune public visé, qu'elle ne filtre pas mieux ses régies publicitaires, parce que le constat est clair : pour tenter d'améliorer son taux de conversion et grappiller quelques centimes de revenus publicitaires, l'application laisse des annonceurs peu scrupuleux afficher des bannières trompeuses conçues pour terrifier l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle du malvertising (publicité malveillante). Même si l'on sait que ces pubs glissent parfois entre les mailles du filet des algorithmes, la récurrence (3 fois de suite !) montre un certain laxisme.
Les risques : la peur comme levier de conversion
Ne nous y trompons pas, votre iPhone n'a pas 247 virus. iOS est un système "bunkerisé" (sandboxing) et il est techniquement impossible qu'une page web ou une publicité scanne votre téléphone pour y trouver des virus de cette manière.
Le risque n'est pas technique à ce stade, il est psychologique et financier :
- La panique (scareware) : Le but est de créer un sentiment d'urgence. En vous faisant croire que votre appareil va s'autodétruire ou que vos données fuitent, l'annonceur espère vous faire perdre votre bon sens.
- L'installation de "fleeceware" : Si vous cliquez, vous serez redirigé vers l'App Store pour télécharger "Junk Cleaner AI" ou un clone similaire. Ces applications ne contiennent souvent pas de virus en soi, mais sont des coquilles vides. Elles vous proposeront un "nettoyage" (inutile sur iPhone) moyennant un abonnement hebdomadaire exorbitant (parfois 10€ par semaine !).
- Le vol de données : Dans les pires scénarios, ces formulaires peuvent servir à collecter vos informations personnelles (phishing).
Comment réagir (et ne pas se faire avoir) ?
Face à ce genre d'agression publicitaire, la première règle est de garder son sang-froid.
- Ne cliquez JAMAIS : Fermez la publicité via la petite croix (souvent minuscule et cachée dans un coin) ou forcez la fermeture de l'application Duolingo.
- N'installez rien sous la contrainte : Aucune application, aussi "Intelligente" ou "AI" soit-elle, ne doit être installée parce qu'une pop-up vous a fait peur.
- Faites remonter l'info : Si vous le pouvez, signalez la publicité à la plateforme (Duolingo dispose souvent d'une option de signalement, même si elle est bien cachée).
Faut-il installer un antivirus ? Soyons clairs : ce n'est pas parce que vous avez vu cette pub que vous êtes infecté. Vous n'avez pas besoin de courir installer un antivirus dans la minute. Votre iPhone va bien.
Cependant, si cet incident vous a refroidi et que vous souhaitez installer une protection résidente ou un outil de nettoyage pour avoir l'esprit tranquille à l'avenir, ne téléchargez pas n'importe quoi comme ce fameux "Junk Cleaner".
Optez uniquement pour des valeurs sûres, des éditeurs historiques d'antivirus Mac que nous avons testés et approuvés sur Mac4Ever. En attendant, carton rouge pour Duolingo et l'annonceur publicitaire concerné. Basta con la pubblicità ingannevole!
Le réflexe cyber sécurité
Pour protéger tous vos appareils des virus et du phishing, iPhone comme Mac, voici notre sélection des meilleurs antivirus sur les plateformes d'Apple.
Les meilleurs antivirus pour Mac
Les meilleurs antivirus pour iPhone