Un virus sur ChatGPT ! Des milliers de Mac déjà infectés !
Par Denis Vaillant - Publié le
Deux nouvelles campagnes malveillantes visant macOS exploitent la popularité des outils d’IA comme ChatGPT ainsi qu'une faille majeure des Mac : la taille par défaut de leur SSD qui est minuscule.
Les récentes analyses de chercheurs en cybersécurité décrivent deux variantes d’attaques reposant sur la même mécanique : tirer parti de la confiance accordée aux outils d’intelligence artificielle et aux résultats des moteurs de recherche.
Concrètement, un utilisateur Mac qui n'a plus de place sur son disque dur (Apple ne livre toujours que 256 Go sur l'entrée de gamme en 2025...) tape
La deuxième campagne repose exactement sur le même principe mais vise plutôt la requête
Ce malware s'appelle Atomic macOS Stealer (AMOS), un malware déjà bien présent dans l’écosystème Apple (il avait frappé en 2023 ou 2024 et revient maintenant en cette fin d'année 2025). Les attaquants n’ont plus besoin de faire télécharger un fichier suspect : ils s’appuient sur la curiosité, l’urgence ressentie et l'excès de confiance accordée dans les outils d’IA.
Une fois téléchargé via la commande Terminal, AMOS peut opérer en silence. Il est capable de récupérer un large éventail de données sensibles, notamment :
Le fait que les campagnes reposent sur des guides ou conversations hébergées sur le domaine officiel chatgpt.com complique encore la détection : l’utilisateur a le sentiment d’être sur un site sûr et reconnu. De plus, ces attaques surfent sur un point faible bien connu des utilisateurs de Mac : les SSD souvent trop petits, conduisant beaucoup de propriétaires de MacBook à chercher régulièrement des méthodes pour faire de la place.
Ainsi, il s’agit d’attaques particulièrement dangereuses car simples, crédibles et rapides à exécuter, qui ne demandent quasiment aucune anticipation technique de la part de la victime.
Ces attaques étant fondées sur la manipulation psychologique et la confiance dans les outils d’IA, la prévention repose avant tout sur la vigilance. Voici les recommandations essentielles :
Comment se protéger efficacement ?
Ces attaques étant fondées sur la manipulation psychologique et la confiance dans les outils d’IA, la prévention repose avant tout sur la vigilance. Voici les recommandations essentielles :
- ne jamais exécuter une commande Terminal trouvée en ligne sans la vérifier
- se méfier des publicités sponsorisées sur Google : même si elles renvoient vers un domaine reconnu, leur provenance réelle peut être malveillante
- préférer des sources officielles : les outils et pages d'assistance macOS ou bien des applications sûres pour nettoyer de l’espace disque
- télécharger des logiciels uniquement sur l'App Store ou sur les sites éditeurs
- garder macOS à jour
- utiliser un antivirus spécialisé pour macOS
Le réflexe cyber sécurité
Pour vous aider à choisir votre logiciel de sécurité, consultez nos dossiers sur consacrés aux antivirus pour le Mac et ceux pour l'iPhone.
