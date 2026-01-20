Vous avez été embauché il y a moins de 3 ans ? Vos données viennent de fuiter chez l'URSSAF

On en dit quoi ?



On a au moins un bon signal de la part de l'URSSAF qui a communiqué rapidement sur cette fuite, car ça n'est toujours pas le cas. Mais ça commence vraiment à faire beaucoup. Deux incidents importants en quelques mois, ça pose vraiment la question de la robustesse des connexions entre les organismes publics et leurs partenaires. Ces malheureux identifiants qui ont été volés chez un tiers et qui ouvrent les vannes de 12 millions de dossiers, c'est franchement très balot comme scénario. L'URSSAF de son côté recommande la vigilance face aux futures tentatives de phishing. Traduction : attendez-vous clairement à recevoir de nombreux mails frauduleux vous demandant de régulariser votre situation dans les semaines qui viennent. Comme si on en recevait déjà pas assez…