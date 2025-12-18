Piratage du ministère de l’Intérieur : ce que l'on sait

Une interpellation rapide après l’attaque

atteinte à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel

Une enquête judiciaire et administrative en cours

ET la suite ?



L’enquête est menée conjointement par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris et les services spécialisés chargés de sécuriser les systèmes d’information de l’État. La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a également été saisie, comme l’exige la réglementation en cas de violation de données personnelles. L’enquête se poursuit désormais pour déterminer le rôle précis du suspect, l’étendue de l’intrusion et d’éventuels liens avec d’autres acteurs ou réseaux spécialisés dans les attaques informatiques.

Selon les informations disponibles,après avoir été identifié par les services d’enquête. Il est déjà connu des services de justice et a notamment été condamné en 2025 pour des faits similaires, ce qui renforce les soupçons pesant sur son implication dans cette affaire sensible.Il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte pour, un délit passible de jusqu’à dix ans d’emprisonnement.qui remonte à la semaine dernière et sur lapotentiellement compromises. Pour rappel,L’intrusion aurait permis d’accéder à des fichiers sensibles, notamment des bases de données utilisées par la police et la gendarmerie. Parmi elles figurent le(TAJ) et le(FPR), deux systèmes essentiels pour les forces de l’ordre.À ce stade, ni le ministère de l’Intérieur ni le parquet n’ont communiqué publiquement sur les conséquences opérationnelles du piratage ou sur d’éventuelles complicités. Mais cette interpellation ravive(pas seulement en France), notamment de l'insuffisance de protection adéquate dans certains cas face à des pirates de plus en plus compétent. Elle illustre aussi la récurrence de certains profils dans la cybercriminalité, où des individus déjà condamnés continuent parfois leurs activités malgré les sanctions judiciaires.