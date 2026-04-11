Intego ONE : le test complet
Par Denis Vaillant - Publié le
Intego est un éditeur incontournable sur Mac puisqu'il développe le logiciel considéré par beaucoup comme tout simplement le meilleur antivirus pour Mac. Nous vous en parlions hier : en ce début d'année 2026, l'entreprise lance en grandes pompes sa toute nouvelle formule Intego ONE venant remplacer l'ancienne suite X9 qui commençait à accuser le poids des années. Grand bouleversement dans le concept ou simple changement cosmétique ? Quid de la performance de ce nouvel antivirus ? La réponse dans ce test de Mac4Ever !
Intego ONE est la nouvelle suite développée par Intego, un vétéran de la sécurité sur Mac. Elle combine un antivirus, un pare-feu, un nettoyeur de fichiers et un VPN en une seule application. L’ergonomie est excellente, l’interface très claire, l’application légère pour l’ordinateur et le niveau de sécurité offert à votre Mac extrêmement haut : aucun autre éditeur ne propose une telle complémentarité entre l’antivirus, le pare-feu et le VPN capables de défendre votre Mac contre tout type de menace, depuis l’infection locale à l’attaque sciemment menée à distance par un hacker déterminé.
Intego propose sa suite de sécurité sous forme d'abonnement annuel (voire bisannuel) et la décline en trois formules simples, selon les fonctionnalités que vous désirez :
Intego laisse ensuite la possibilité de choisir de couvrir 1, 3 ou 5 appareils, modifiant évidemment le prix à chaque fois. Attention toutefois, un appareil signifie un Mac car contrairement à ses concurrents comme Bitdefender ou Norton, Intego ne développe son antivirus que pour Mac, mais c’est aussi le fait de ne pas être l’adaptation d’une version PC qui fait sa force comme nous le verrons par la suite.
Le seul moyen d'obtenir Intego est de passer par le site officiel, de choisir son forfait puis de se connecter à son espace. Un lien vous permettra alors de télécharger un fichier d'installation que vous n'aurez qu'à ouvrir pour installer Intego ONE. Remarque : il vous faudra au moins macOS Monterey 12.4 pour l'installer sur votre Mac Intel ou Apple Silicon.
Pour son premier lancement, Intego ONE ouvre une fenêtre dédiée avec six étapes à réaliser dont la connexion à son compte et les demandes d'autorisation d'accès au disque, au réseau et aux notifications. Cette phase est très simple, très rapide et bien plus agréable que de devoir accorder les innombrables autorisations à Avast ou d'aller fouiller dans les bibliothèques du Finder comme avec McAfee...
L'installation terminée, Intego ONE lance automatiquement un premier contrôle de routine. Ce n'est pas une analyse complète mais un simple scan rapide du disque (2 minutes et 29 secondes dans mon cas) pour vérifier qu'aucune menace sérieuse n'affecte votre Mac dans l'immédiat.
L'avantage d'Intego ONE face à son prédécesseur X9 qui était éparpillé en cinq applications différentes, mais aussi comparé à ses concurrents à qui il reste encore plein de modules à installer, c'est que son installation était certes rapide mais aussi complète : le logiciel est activé, entièrement fonctionnel et on peut déjà profiter de toutes ses fonctionnalités sans patienter plus longtemps.
L'écran d'accueil d'Intego ONE est très clair et propose dans le menu de gauche d'accéder aux quatre fonctionnalités principales de la version Complete : l'antivirus, le pare-feu, le VPN et le SmartClean.
L'antivirus protège votre Mac en temps réel, c'est-à-dire que sans même que vous n'ayez à lancer de scan manuellement, tout nouveau fichier téléchargé ou transféré à votre Mac est analysé automatiquement pour vérifier qu'il est sain. Les volumes montés comme une clé USB ou un disque dur sont de fait toujours scannés lorsque vous les branchez à votre machine car il s'agit d'un dangereux vecteur de contamination en entreprise notamment. N'allez pas croire pour autant que cela ralentit lourdement votre ordinateur : nous avons utilisé cet antivirus au quotidien à la rédaction et nous l'avons jamais vu ralentir une seule fois. Même si cette option est désactivable, elle est heureusement au moins activée par défaut et nous vous invitons fortement à ne pas modifier ce paramètre, auquel cas vous perdriez tout l'intérêt d'investir dans cet antivirus et compromettriez votre sécurité numérique.
L'antivirus propose également de lancer manuellement un scan rapide, un scan complet ou un scan ciblé (sur un disque ou un répertoire précis). Une zone de quarantaine isole et conserve toutes les menaces détectées avant de vous laisser les récupérer ou les supprimer manuellement. Une liste blanche permet d'y inscrire certains fichiers qui seront écartés de la prochaine analyse. On peut également programmer des analyses antivirus poussées ou rapides de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, pratique pour protéger son ordinateur sans y penser (pendant la nuit pour un MacBook quand il charge ou tout simplement de façon régulière pour un Mac de bureau). Enfin, un historique présente une timeline des scans effectués avec des statistiques sur le nombre de fichiers contrôlés et de menaces éliminées. Intego ONE hérite ainsi de toutes les fonctions de son prédécesseur VirusBarrier X9 qui a maintes fois prouvé son efficacité sans laisser une seule fonctionnalité de côté.
Intego prône depuis ses débuts à la fin des années 90 une sécurité qui passe par la défense locale de l'appareil (l'antivirus) mais aussi en ligne. C'est pourquoi, toutes ses suites logicielles ont toujours intégré un pare-feu dont voici la dernière itération. Globalement, le principe du pare-feu est de pouvoir autoriser ou bloquer n'importe quelle connexion entrante ou sortante sur votre Mac et d'établir des règles plus ou moins précises pour automatiser la protection.
On gagne par rapport à l'ancienne version des statistiques plus détaillées de l'usage des données Internet entrant et sortant de votre Mac. La création de règle est plus simple et permet de choisir n'importe quelle application sur votre ordinateur et de lui interdire tout traffic entrant/sortant soit de façon générale, soit de manière plus précise en indiquant un site web, un domaine voire une adresse IP à laquelle cette application n'a pas le droit de se connecter. On peut même préciser un port spécifique TCP/UDP à la règle pour rendre le pare-feu encore plus puissant. Deux derniers boutons ajoutés avec Intego ONE permettent d'activer ou de désactiver soit toutes les règles que vous avez établies, soit tout le traffic réseau. Et oui, Intego intègre maintenant un Security Switch qui peut mettre votre Mac instantanément hors-ligne en cas d'urgence.
On perd cependant en précision dans les règles par rapport à son prédécesseur NetBarrier X9 avec notamment la disparition de la différenciation entre connexions locales et extérieures au réseau qui pouvaient avoir des règles différentes, ou de la classification des réseaux Wifi notés comme
Si le pare-feu contrôle les connexions entrantes et sortantes, le VPN sécurise celles que vous avez tout de même autorisées. Un VPN masque votre adresse IP sur Internet pour vous garantir un anonymat total sur le Web : personne ne peut tracer votre activité en ligne, ni les annonceurs publicitaires, ni les hackers, ni votre FAI et ni même Intego. Toutes vos données restent ainsi confidentielles grâce à un chiffrement sécurisé post-quantum de la connexion VPN qui résiste même aux attaques lancées depuis les futurs ordinateurs quantiques. Un VPN permet aussi d'accéder à du contenu restreint géographiquement comme le catalogue Netflix aux États-Unis par exemple.
L'inconvénient, c'est que nous n'avons pas pu tester ce VPN qui ne semble pas encore être fonctionnel dans la version actuelle. C'est un manque bien plus important du point de vue de la sécurité que l'absence du test de connexion citée au paragraphe précédent et nous espérons qu'il sera comblé très prochainement.
Enfin, après avoir protégé et sécurisé votre Mac, Intego ONE s'occupe de nettoyer et d'optimiser votre machine. Il faut savoir qu'au cours de son utilisation, de nombreux fichiers inutiles s'accumulent et occupent de la place sur votre SSD.
SmartClean propose tout d'abord un scan complet de votre disque pour faire un état des lieux et classe ce qu'il trouve en deux catégories : les fichiers lourds et les fichiers inutiles. Voir les fichiers lourds peut vous faire prendre conscience de ce qui occupe une majeure partie de votre disque et peut vous amener à vous interroger quant à leur pertinence. Je me suis rendu compte ainsi qu'un enregistrement vidéo involontaire de mon écran prenait 50 Go de mon SSD. Les fichiers inutiles, eux, sont de simples caches ou logs d'application qui occupent quelques Go et qu'il n'est pas nécessaire de garder. Le désinstallateur d'applications est également le bienvenu car macOS n'en intègre pas nativement et Apple conseille simplement de déplacer une application vers la
La fonctionnalité de nettoyage est donc efficace dans son action automatique mais ne rivalise pas avec la fonction Télescope de CleanMyMac qui vous offre une très belle visualisation de l'espace occupé par tous vos fichiers sur votre disque et vous permet de faire un tri manuel plus poussé. Mais ce n'est pas non plus étonnant car CleanMyMac est axé sur le nettoyage de votre Mac quand Intego mise plus sur sa protection (CleanMyMac ne livre pas de véritable antivirus, ni de pare-feu ou de VPN).
Après le nettoyage vient l'optimisation des performances. Intego ONE offre une visualisation peut-être plus détaillée que le Moniteur d'Activités natif à macOS avec des graphiques d'utilisation de la RAM (mémoire vive) et du CPU (processeur) mais pas plus de fonctionnalités. Il nous propose de forcer à quitter une application ou un processus manuellement mais pas de
Intego a toujours été réputé pour créer d'excellentes interfaces utilisateur dotée d'une ergonomie simple à appréhender mais redoutablement efficace. C'est à nouveau le cas avec Intego ONE. La première chose qui saute immédiatement à l'oeil est la nouvelle conception avec une application unique pour toutes les fonctionnalités. En effet, toutes les versions précédentes de la suite d'Intego étaient éclatées en cinq applications distinctes occupant chacune 2 Go quand celle-là est unique et n'occupe que 1,5 Go. En plus de l'optimisation de l'espace, c'est une ergonomie bien meilleure que celle d'avoir tout au même endroit et qui rompt enfin avec une façon de penser héritée de l'âge de la préhistoire de l'Internet (le début des années 2000). Même le nom Intego ONE fait plus moderne.
Du côté de l'interface, on est maintenant bien loin des premières versions avec beaucoup d'éléments graphiques et colorés à l'écran largement inspirés du skeuomorphisme des premières versions de Mac OS X. Intego ONE est bien plus sobre avec ses traits fins et élégants et fait prendre un véritable coup de vieux à son prédécesseur. Nous n'avons jamais eu à chercher longtemps une quelconque fonctionnalité, l'ergonomie est bien pensée, et l'application ne fait pas du tout usine à gaz, même après avoir réuni quatre applications en une. Avec Intego ONE, Intego entre dans la modernité tant dans la conception ergonomique que l'apparence de l'interface, et c'est une réussite ! Une petite précision qui pourrait déranger les moins anglophiles d'entre nous : l'application est encore jeune et l'interface se présente en anglais, n'étant pas encore traduite pour le français, mais ça doit arriver bientôt.
Entrons maintenant dans le vif du sujet : que vaut l'antivirus ? Il faut tout d'abord savoir que macOS intègre nativement deux remparts contre les malwares : Gatekeeper qui empêche toute application installée et non reconnue par Apple de s'exécuter automatiquement et XProtect qui détecte les menaces grâce à une base de données alimentée par Apple. L'inconvénient de Gatekeeper est qu'une fois que vous avez autorisé l'application à s'exécuter, le rempart est franchi et rien ne vous dit quand vous appuyez sur ce bouton
Un véritable logiciel antivirus comme Intego ONE propose une protection en temps réel contre tout type de menaces et voit sa base de données mise à jour quotidiennement. De plus, Intego ONE se distingue par près de 30 ans d'expérience avec le Mac et uniquement avec le Mac. C'est le seul antivirus à avoir commencé sa carrière sur Mac et à ne pas être une simple adaptation d'une version PC. Il a aussi connu macOS depuis la toute première version de Mac OS X et a donc pu suivre toute la construction de ce système d'exploitation dès son plus jeune âge. macOS n'a aucun secret pour Intego ONE qui a pleinement conscience de toutes ses forces et faiblesses, et surtout de ses failles de sécurité.
Intego a ainsi maintes fois été primé par des organismes de test indépendants comme AV Test ou AV Comparative comme détectant 100% des malwares proposés. Nous l'avons également soumis à nos propres tests exécutés dans des conditions réelles et dès l'importation d'un malware, une notification d'Intego apparaît immédiatement pour nous annoncer que le fichier a été mis en quarantaine car il était considéré comme potentiellement dangereux.
Intego ONE est donc très fiable sur le sujet de la sécurité et protège votre Mac tout en restant léger pour lui. Nous n'avons jamais constaté aucun ralentissement durant notre utilisation du logiciel ou de l'ordinateur, l'analyse en temps réel se fait de façon efficace et inaperçue. Nous avons tout de même contrôlé le Moniteur d'Activité de macOS et il en résulte que quand le logiciel Intego ONE est ouvert, il utilise entre 10 et 20% du processeur (100% équivaut à un coeur de processeur, un MacBook Air M5 doté de 10 coeurs peut donc monter à 1000%) et 3% pour le processus en temps réel en arrière-plan quand l'application est fermée. Voyez, 3% sur 1000%, ce n'est pas ce qui va ralentir votre vaillant MacBook Air et encore moins votre fougueux MacBook Pro.
Intego ONE est un excellent logiciel pour la sécurité qui se classe parmi les antivirus les plus efficaces sur Mac tout en étant léger pour votre ordinateur et sans laisser de côté la partie sécurisation du réseau grâce à son pare-feu avancé (fonctionnalité très rare parmi les antivirus actuellement proposés sur le marché). C'est pour nous le meilleur antivirus pour Mac !
Il faut cependant pardonner à Intego ONE ses défauts de jeunesse : une interface pas encore traduite en français et quelques fonctionnalités non utilisables pour le moment comme le VPN dont l'absence se fait ressentir mais qui arriveront dans des versions futures. Seul point plus négatif qui n'est pas lié à la jeunesse du logiciel : SmartClean qui, si elle est efficace dans son action automatique pour tracer tous les fichiers inutiles, n'offre pas assez d'options pour faire soi-même un tri manuel dans ses documents et applications. Il faudra peut-être par là se tourner vers un véritable nettoyeur de fichiers pour Mac.
Oui, la gamme Intego est régulièrement mise à jour pour assurer la compatibilité avec les dernières versions de macOS, y compris l'actuel macOS Tahoe. Intego est compatible avec mac0S 12.4 et au-delà sur des Mac dotés de processeurs Intel ou Apple Silicon.
Oui, Intego propose des abonnements permettant de protéger 1, 3 ou 5 Mac. Le prix varie en fonction du nombre d'ordinateurs protégés.
Non, Intego ONE ne propose pas de version d'essai gratuite mais offre un remboursement complet de votre abonnement si vous le résiliez dans les 30 jours qui suivent, ce qui vous laisse largement le temps d'essayer toutes ses fonctionnalités.
Intego ONE est le meilleur antivirus pour Mac car c'est le seul antivirus à avoir entièrement développé pour Mac et à ne pas être une adaptation d'une version PC et il a reçu de nombreuses distinctions de la part de laboratoires de test indépendants qui reconnaissent son excellente efficacité à lutter contre les différents virus, malwares et autres logiciels malveillants.
En un coup d'oeil
Intego ONE est la nouvelle suite développée par Intego, un vétéran de la sécurité sur Mac. Elle combine un antivirus, un pare-feu, un nettoyeur de fichiers et un VPN en une seule application. L’ergonomie est excellente, l’interface très claire, l’application légère pour l’ordinateur et le niveau de sécurité offert à votre Mac extrêmement haut : aucun autre éditeur ne propose une telle complémentarité entre l’antivirus, le pare-feu et le VPN capables de défendre votre Mac contre tout type de menace, depuis l’infection locale à l’attaque sciemment menée à distance par un hacker déterminé.
Le test complet
Sommaire
Comment choisir, installer et activer Intego ONE ?
Intego propose sa suite de sécurité sous forme d'abonnement annuel (voire bisannuel) et la décline en trois formules simples, selon les fonctionnalités que vous désirez :
- Intego ONE Essential qui contient :
- La protection antivirus
- Le pare-feu
- Intego ONE Advanced qui contient :
- La protection antivirus
- Le pare-feu
- Le nettoyeur SmartClean
- Intego ONE Complete qui contient :
- La protection antivirus
- Le pare-feu
- Le nettoyeur SmartClean
- Le VPN
Intego laisse ensuite la possibilité de choisir de couvrir 1, 3 ou 5 appareils, modifiant évidemment le prix à chaque fois. Attention toutefois, un appareil signifie un Mac car contrairement à ses concurrents comme Bitdefender ou Norton, Intego ne développe son antivirus que pour Mac, mais c’est aussi le fait de ne pas être l’adaptation d’une version PC qui fait sa force comme nous le verrons par la suite.
Le seul moyen d'obtenir Intego est de passer par le site officiel, de choisir son forfait puis de se connecter à son espace. Un lien vous permettra alors de télécharger un fichier d'installation que vous n'aurez qu'à ouvrir pour installer Intego ONE. Remarque : il vous faudra au moins macOS Monterey 12.4 pour l'installer sur votre Mac Intel ou Apple Silicon.
Pour son premier lancement, Intego ONE ouvre une fenêtre dédiée avec six étapes à réaliser dont la connexion à son compte et les demandes d'autorisation d'accès au disque, au réseau et aux notifications. Cette phase est très simple, très rapide et bien plus agréable que de devoir accorder les innombrables autorisations à Avast ou d'aller fouiller dans les bibliothèques du Finder comme avec McAfee...
Fonctionnement de l'antivirus
Activation et premier lancement
L'installation terminée, Intego ONE lance automatiquement un premier contrôle de routine. Ce n'est pas une analyse complète mais un simple scan rapide du disque (2 minutes et 29 secondes dans mon cas) pour vérifier qu'aucune menace sérieuse n'affecte votre Mac dans l'immédiat.
L'avantage d'Intego ONE face à son prédécesseur X9 qui était éparpillé en cinq applications différentes, mais aussi comparé à ses concurrents à qui il reste encore plein de modules à installer, c'est que son installation était certes rapide mais aussi complète : le logiciel est activé, entièrement fonctionnel et on peut déjà profiter de toutes ses fonctionnalités sans patienter plus longtemps.
En temps normal et en permanence
L'écran d'accueil d'Intego ONE est très clair et propose dans le menu de gauche d'accéder aux quatre fonctionnalités principales de la version Complete : l'antivirus, le pare-feu, le VPN et le SmartClean.
L'antivirus
L'antivirus protège votre Mac en temps réel, c'est-à-dire que sans même que vous n'ayez à lancer de scan manuellement, tout nouveau fichier téléchargé ou transféré à votre Mac est analysé automatiquement pour vérifier qu'il est sain. Les volumes montés comme une clé USB ou un disque dur sont de fait toujours scannés lorsque vous les branchez à votre machine car il s'agit d'un dangereux vecteur de contamination en entreprise notamment. N'allez pas croire pour autant que cela ralentit lourdement votre ordinateur : nous avons utilisé cet antivirus au quotidien à la rédaction et nous l'avons jamais vu ralentir une seule fois. Même si cette option est désactivable, elle est heureusement au moins activée par défaut et nous vous invitons fortement à ne pas modifier ce paramètre, auquel cas vous perdriez tout l'intérêt d'investir dans cet antivirus et compromettriez votre sécurité numérique.
L'antivirus propose également de lancer manuellement un scan rapide, un scan complet ou un scan ciblé (sur un disque ou un répertoire précis). Une zone de quarantaine isole et conserve toutes les menaces détectées avant de vous laisser les récupérer ou les supprimer manuellement. Une liste blanche permet d'y inscrire certains fichiers qui seront écartés de la prochaine analyse. On peut également programmer des analyses antivirus poussées ou rapides de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, pratique pour protéger son ordinateur sans y penser (pendant la nuit pour un MacBook quand il charge ou tout simplement de façon régulière pour un Mac de bureau). Enfin, un historique présente une timeline des scans effectués avec des statistiques sur le nombre de fichiers contrôlés et de menaces éliminées. Intego ONE hérite ainsi de toutes les fonctions de son prédécesseur VirusBarrier X9 qui a maintes fois prouvé son efficacité sans laisser une seule fonctionnalité de côté.
Le pare-feu
Intego prône depuis ses débuts à la fin des années 90 une sécurité qui passe par la défense locale de l'appareil (l'antivirus) mais aussi en ligne. C'est pourquoi, toutes ses suites logicielles ont toujours intégré un pare-feu dont voici la dernière itération. Globalement, le principe du pare-feu est de pouvoir autoriser ou bloquer n'importe quelle connexion entrante ou sortante sur votre Mac et d'établir des règles plus ou moins précises pour automatiser la protection.
On gagne par rapport à l'ancienne version des statistiques plus détaillées de l'usage des données Internet entrant et sortant de votre Mac. La création de règle est plus simple et permet de choisir n'importe quelle application sur votre ordinateur et de lui interdire tout traffic entrant/sortant soit de façon générale, soit de manière plus précise en indiquant un site web, un domaine voire une adresse IP à laquelle cette application n'a pas le droit de se connecter. On peut même préciser un port spécifique TCP/UDP à la règle pour rendre le pare-feu encore plus puissant. Deux derniers boutons ajoutés avec Intego ONE permettent d'activer ou de désactiver soit toutes les règles que vous avez établies, soit tout le traffic réseau. Et oui, Intego intègre maintenant un Security Switch qui peut mettre votre Mac instantanément hors-ligne en cas d'urgence.
On perd cependant en précision dans les règles par rapport à son prédécesseur NetBarrier X9 avec notamment la disparition de la différenciation entre connexions locales et extérieures au réseau qui pouvaient avoir des règles différentes, ou de la classification des réseaux Wifi notés comme
Domicile,
Travailou
Public. C'est un choix de l'éditeur qui a sûrement jugé que ce n'était plus des façons pertinentes de retranscrire l'utilisation quotidienne du réseau par les usagers et a ainsi retiré ces catégories. C'est vrai qu'il est rare de se connecter à un réseau public et on préfère souvent faire un simple partage de connexion avec son iPhone. Mais s'il on est vraiment amené à se connecter à un réseau public, ce qui nous semble être la plus grande compromission possible d'un point du vue de la sécurité car tout réseau public est à la merci des pirates, on pourrait apprécier l'existence de règles plus strictes qui nous bloquerait automatiquement toute transmission d'informations plus confidentielles... Dernier point : une nouvelle fonctionnalité permettrait de tester la vitesse et la latence de son réseau mais elle ne semble pas encore fonctionner. À tester dans une future mise à jour !
Le VPN
Si le pare-feu contrôle les connexions entrantes et sortantes, le VPN sécurise celles que vous avez tout de même autorisées. Un VPN masque votre adresse IP sur Internet pour vous garantir un anonymat total sur le Web : personne ne peut tracer votre activité en ligne, ni les annonceurs publicitaires, ni les hackers, ni votre FAI et ni même Intego. Toutes vos données restent ainsi confidentielles grâce à un chiffrement sécurisé post-quantum de la connexion VPN qui résiste même aux attaques lancées depuis les futurs ordinateurs quantiques. Un VPN permet aussi d'accéder à du contenu restreint géographiquement comme le catalogue Netflix aux États-Unis par exemple.
L'inconvénient, c'est que nous n'avons pas pu tester ce VPN qui ne semble pas encore être fonctionnel dans la version actuelle. C'est un manque bien plus important du point de vue de la sécurité que l'absence du test de connexion citée au paragraphe précédent et nous espérons qu'il sera comblé très prochainement.
Le nettoyeur SmartClean
Enfin, après avoir protégé et sécurisé votre Mac, Intego ONE s'occupe de nettoyer et d'optimiser votre machine. Il faut savoir qu'au cours de son utilisation, de nombreux fichiers inutiles s'accumulent et occupent de la place sur votre SSD.
SmartClean propose tout d'abord un scan complet de votre disque pour faire un état des lieux et classe ce qu'il trouve en deux catégories : les fichiers lourds et les fichiers inutiles. Voir les fichiers lourds peut vous faire prendre conscience de ce qui occupe une majeure partie de votre disque et peut vous amener à vous interroger quant à leur pertinence. Je me suis rendu compte ainsi qu'un enregistrement vidéo involontaire de mon écran prenait 50 Go de mon SSD. Les fichiers inutiles, eux, sont de simples caches ou logs d'application qui occupent quelques Go et qu'il n'est pas nécessaire de garder. Le désinstallateur d'applications est également le bienvenu car macOS n'en intègre pas nativement et Apple conseille simplement de déplacer une application vers la
Corbeillepour la supprimer, ce qui n'efface pas les fichiers systèmes qu'elle a laissé derrière elle pendant son utilisation. SmartClean vient donc combler les lacunes de macOS en intégrant ce désinstallateur.
La fonctionnalité de nettoyage est donc efficace dans son action automatique mais ne rivalise pas avec la fonction Télescope de CleanMyMac qui vous offre une très belle visualisation de l'espace occupé par tous vos fichiers sur votre disque et vous permet de faire un tri manuel plus poussé. Mais ce n'est pas non plus étonnant car CleanMyMac est axé sur le nettoyage de votre Mac quand Intego mise plus sur sa protection (CleanMyMac ne livre pas de véritable antivirus, ni de pare-feu ou de VPN).
Après le nettoyage vient l'optimisation des performances. Intego ONE offre une visualisation peut-être plus détaillée que le Moniteur d'Activités natif à macOS avec des graphiques d'utilisation de la RAM (mémoire vive) et du CPU (processeur) mais pas plus de fonctionnalités. Il nous propose de forcer à quitter une application ou un processus manuellement mais pas de
nettoyagede la RAM comme peuvent le faire d'autres logiciels de nettoyage. Ainsi, je vois ici que ma RAM est occupée à 98% et Intego m'indique que c'est à moitié (12 Go sur 24 Go) occupé par des processus du système, et l'autre par ma (centaine ?) d'onglets Safari. Je vais donc tout simplement redémarrer mon Mac mini pour nettoyer tout ça, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps.
Ergonomie et interface
Intego a toujours été réputé pour créer d'excellentes interfaces utilisateur dotée d'une ergonomie simple à appréhender mais redoutablement efficace. C'est à nouveau le cas avec Intego ONE. La première chose qui saute immédiatement à l'oeil est la nouvelle conception avec une application unique pour toutes les fonctionnalités. En effet, toutes les versions précédentes de la suite d'Intego étaient éclatées en cinq applications distinctes occupant chacune 2 Go quand celle-là est unique et n'occupe que 1,5 Go. En plus de l'optimisation de l'espace, c'est une ergonomie bien meilleure que celle d'avoir tout au même endroit et qui rompt enfin avec une façon de penser héritée de l'âge de la préhistoire de l'Internet (le début des années 2000). Même le nom Intego ONE fait plus moderne.
Du côté de l'interface, on est maintenant bien loin des premières versions avec beaucoup d'éléments graphiques et colorés à l'écran largement inspirés du skeuomorphisme des premières versions de Mac OS X. Intego ONE est bien plus sobre avec ses traits fins et élégants et fait prendre un véritable coup de vieux à son prédécesseur. Nous n'avons jamais eu à chercher longtemps une quelconque fonctionnalité, l'ergonomie est bien pensée, et l'application ne fait pas du tout usine à gaz, même après avoir réuni quatre applications en une. Avec Intego ONE, Intego entre dans la modernité tant dans la conception ergonomique que l'apparence de l'interface, et c'est une réussite ! Une petite précision qui pourrait déranger les moins anglophiles d'entre nous : l'application est encore jeune et l'interface se présente en anglais, n'étant pas encore traduite pour le français, mais ça doit arriver bientôt.
Sécurité et performance d'Intego ONE
Entrons maintenant dans le vif du sujet : que vaut l'antivirus ? Il faut tout d'abord savoir que macOS intègre nativement deux remparts contre les malwares : Gatekeeper qui empêche toute application installée et non reconnue par Apple de s'exécuter automatiquement et XProtect qui détecte les menaces grâce à une base de données alimentée par Apple. L'inconvénient de Gatekeeper est qu'une fois que vous avez autorisé l'application à s'exécuter, le rempart est franchi et rien ne vous dit quand vous appuyez sur ce bouton
Autoriserque cette application n'est pas un cheval de Troie qui se déguise sous un nom que vous connaissez et que vous croyez sûr pour en fait révéler un malware. Gatekeeper ne vérifie en effet jamais que l'application est sûre, il l'empêche juste de s'exécuter avant que vous n'en ayez donné l'autorisation. La faiblesse de XProtect quant à lui est de ne pas analyser les menaces en temps réel, et de n'être mis à jour que lors des mises à jours de sécurité du système par Apple, une ou deux fois par mois.
Un véritable logiciel antivirus comme Intego ONE propose une protection en temps réel contre tout type de menaces et voit sa base de données mise à jour quotidiennement. De plus, Intego ONE se distingue par près de 30 ans d'expérience avec le Mac et uniquement avec le Mac. C'est le seul antivirus à avoir commencé sa carrière sur Mac et à ne pas être une simple adaptation d'une version PC. Il a aussi connu macOS depuis la toute première version de Mac OS X et a donc pu suivre toute la construction de ce système d'exploitation dès son plus jeune âge. macOS n'a aucun secret pour Intego ONE qui a pleinement conscience de toutes ses forces et faiblesses, et surtout de ses failles de sécurité.
Intego a ainsi maintes fois été primé par des organismes de test indépendants comme AV Test ou AV Comparative comme détectant 100% des malwares proposés. Nous l'avons également soumis à nos propres tests exécutés dans des conditions réelles et dès l'importation d'un malware, une notification d'Intego apparaît immédiatement pour nous annoncer que le fichier a été mis en quarantaine car il était considéré comme potentiellement dangereux.
Intego ONE est donc très fiable sur le sujet de la sécurité et protège votre Mac tout en restant léger pour lui. Nous n'avons jamais constaté aucun ralentissement durant notre utilisation du logiciel ou de l'ordinateur, l'analyse en temps réel se fait de façon efficace et inaperçue. Nous avons tout de même contrôlé le Moniteur d'Activité de macOS et il en résulte que quand le logiciel Intego ONE est ouvert, il utilise entre 10 et 20% du processeur (100% équivaut à un coeur de processeur, un MacBook Air M5 doté de 10 coeurs peut donc monter à 1000%) et 3% pour le processus en temps réel en arrière-plan quand l'application est fermée. Voyez, 3% sur 1000%, ce n'est pas ce qui va ralentir votre vaillant MacBook Air et encore moins votre fougueux MacBook Pro.
L'avis de la rédaction
Intego ONE est un excellent logiciel pour la sécurité qui se classe parmi les antivirus les plus efficaces sur Mac tout en étant léger pour votre ordinateur et sans laisser de côté la partie sécurisation du réseau grâce à son pare-feu avancé (fonctionnalité très rare parmi les antivirus actuellement proposés sur le marché). C'est pour nous le meilleur antivirus pour Mac !
Il faut cependant pardonner à Intego ONE ses défauts de jeunesse : une interface pas encore traduite en français et quelques fonctionnalités non utilisables pour le moment comme le VPN dont l'absence se fait ressentir mais qui arriveront dans des versions futures. Seul point plus négatif qui n'est pas lié à la jeunesse du logiciel : SmartClean qui, si elle est efficace dans son action automatique pour tracer tous les fichiers inutiles, n'offre pas assez d'options pour faire soi-même un tri manuel dans ses documents et applications. Il faudra peut-être par là se tourner vers un véritable nettoyeur de fichiers pour Mac.
Conclusion
Intego renouvelle ainsi entièrement sa suite dédiée à la protection de votre Mac. Intego ONE est maintenant une application tout-en-un qui comprend les trois remparts de la sécurité : l'antivirus historique pour lutter contre les menaces locales (virus, malwares, etc.) qui infectent votre Mac, le pare-feu pour empêcher toute menace en ligne (hacker, pirate) de pénétrer sur votre machine ou de bloquer tout spyware qui enverrait vos données confidentielles, et le VPN qui sécurise les connexions que vous avez finalement autorisées tout en vous garantissant anonymat en confidentialité en ligne.Intego est donc le seul éditeur reconnu sur Mac à proposer ce tryptique complet de la sécurité numérique : antivirus, pare-feu, VPN. Il est aussi le seul à avoir cette expérience et cette connaissance uniques avec macOS qui se reflète dans les excellents résultats obtenus dans les tests indépendants, faisant de lui le meilleur antivirus pour Mac, tout simplement.
Fonctionalités
|Avis Intego Mac Internet Security
|Installation + activation
|Interface Utilisateur
|Efficacité
|Impact sur les performances de l'ordinateur
|Autres outils inclus
|Pare-feu (Firewall)
|Oui
|Sauvegarde (Back-up)
|Non
|Contrôle parental
|Non
|Nettoyeur de Fichiers
|Selon le package choisi
|Gestionnaire de mot de passe (Password Manager)
|Non
|VPN - Réseau Privé Virtuel
|Selon le package choisi
|Surveillance du Dark Web
|Non
|Anti-traçage Web
|Non
Les autres antivirus sur Mac
Comparatif et tests
Questoins fréquemment posées
Intego ONE est-il compatible avec les dernières versions de macOS ?
Oui, la gamme Intego est régulièrement mise à jour pour assurer la compatibilité avec les dernières versions de macOS, y compris l'actuel macOS Tahoe. Intego est compatible avec mac0S 12.4 et au-delà sur des Mac dotés de processeurs Intel ou Apple Silicon.
Puis-je utiliser Intego ONE sur plusieurs Mac ?
Oui, Intego propose des abonnements permettant de protéger 1, 3 ou 5 Mac. Le prix varie en fonction du nombre d'ordinateurs protégés.
Intego ONE propose-t-il une version d'essai ?
Non, Intego ONE ne propose pas de version d'essai gratuite mais offre un remboursement complet de votre abonnement si vous le résiliez dans les 30 jours qui suivent, ce qui vous laisse largement le temps d'essayer toutes ses fonctionnalités.
Intego ONE est-il un bon antivirus ?
Intego ONE est le meilleur antivirus pour Mac car c'est le seul antivirus à avoir entièrement développé pour Mac et à ne pas être une adaptation d'une version PC et il a reçu de nombreuses distinctions de la part de laboratoires de test indépendants qui reconnaissent son excellente efficacité à lutter contre les différents virus, malwares et autres logiciels malveillants.