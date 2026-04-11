Intego ONE : le test complet

En un coup d'oeil

Le test complet

Comment choisir, installer et activer Intego ONE ?

Intego ONE Essential qui contient :

La protection antivirus

Le pare-feu

Intego ONE Advanced qui contient :

La protection antivirus

Le pare-feu

Le nettoyeur SmartClean

Intego ONE Complete qui contient :

La protection antivirus

Le pare-feu

Le nettoyeur SmartClean

Le VPN



Fonctionnement de l'antivirus

Activation et premier lancement

En temps normal et en permanence

L'antivirus

Le pare-feu

Domicile

Travail

Public

Le VPN

Le nettoyeur SmartClean

Corbeille

nettoyage

Ergonomie et interface

Sécurité et performance d'Intego ONE

Autoriser

Intego a reçu de nombreuses distinctions pour la qualité de son antivirus

Intego ONE occupe environ 20% du processeur sur 1000% disponibles

L'avis de la rédaction

Conclusion

Intego renouvelle ainsi entièrement sa suite dédiée à la protection de votre Mac. Intego ONE est maintenant une application tout-en-un qui comprend les trois remparts de la sécurité : l'antivirus historique pour lutter contre les menaces locales (virus, malwares, etc.) qui infectent votre Mac, le pare-feu pour empêcher toute menace en ligne (hacker, pirate) de pénétrer sur votre machine ou de bloquer tout spyware qui enverrait vos données confidentielles, et le VPN qui sécurise les connexions que vous avez finalement autorisées tout en vous garantissant anonymat en confidentialité en ligne.Intego est donc le seul éditeur reconnu sur Mac à proposer ce tryptique complet de la sécurité numérique : antivirus, pare-feu, VPN. Il est aussi le seul à avoir cette expérience et cette connaissance uniques avec macOS qui se reflète dans les excellents résultats obtenus dans les tests indépendants, faisant de lui le meilleur antivirus pour Mac, tout simplement.

Fonctionalités

Avis Intego Mac Internet Security Installation + activation Interface Utilisateur Efficacité Impact sur les performances de l'ordinateur Autres outils inclus Pare-feu (Firewall) Oui Sauvegarde (Back-up) Non Contrôle parental Non Nettoyeur de Fichiers Selon le package choisi Gestionnaire de mot de passe (Password Manager) Non VPN - Réseau Privé Virtuel Selon le package choisi Surveillance du Dark Web Non Anti-traçage Web Non

Les autres antivirus sur Mac

Questoins fréquemment posées

Intego ONE est-il compatible avec les dernières versions de macOS ?



Oui, la gamme Intego est régulièrement mise à jour pour assurer la compatibilité avec les dernières versions de macOS, y compris l'actuel macOS Tahoe. Intego est compatible avec mac0S 12.4 et au-delà sur des Mac dotés de processeurs Intel ou Apple Silicon.



Puis-je utiliser Intego ONE sur plusieurs Mac ?



Oui, Intego propose des abonnements permettant de protéger 1, 3 ou 5 Mac. Le prix varie en fonction du nombre d'ordinateurs protégés.



Intego ONE propose-t-il une version d'essai ?



Non, Intego ONE ne propose pas de version d'essai gratuite mais offre un remboursement complet de votre abonnement si vous le résiliez dans les 30 jours qui suivent, ce qui vous laisse largement le temps d'essayer toutes ses fonctionnalités.



Intego ONE est-il un bon antivirus ?



Intego ONE est le meilleur antivirus pour Mac car c'est le seul antivirus à avoir entièrement développé pour Mac et à ne pas être une adaptation d'une version PC et il a reçu de nombreuses distinctions de la part de laboratoires de test indépendants qui reconnaissent son excellente efficacité à lutter contre les différents virus, malwares et autres logiciels malveillants.



