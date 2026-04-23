L'entreprise de cybersécurité Trend Micro se réinvente et se focalise sur l'IA
Par Denis Vaillant - Publié le - Brève
Le géant de la cybersécurité Trend Micro opère un virage stratégique majeur. L’entreprise vient d’annoncer une restructuration complète de ses activités en plaçant l’intelligence artificielle au cœur de son identité, avec un nouveau nom pour chacune de ses divisions.
Trend Micro présente un rebranding de ses deux divisions principales avec d'un côté la branche dédiée aux entreprises qui devient TrendAI, et de l'autre, le segment grand public qui est rebaptisé TrendLife.
Si TrendLife occupe déjà la première place au Japon et dans la région Pacifique, la marque a décidé de réinvestir massivement le marché grand public européen. Ce changement de nom n'est pas qu'une question de marketing : il prépare l'arrivée de solutions de protection nouvelle génération, pensées pour nos foyers de plus en plus connectés.
L’annonce phare de ce renouveau est le lancement prochain de Kaleida, un assistant IA sécurisé conçu pour la famille. L'idée est de proposer un compagnon numérique capable de s'adapter à chaque génération :
Au-delà du simple antivirus, la stratégie de Trend Micro (via TrendLife et TrendAI) se précise. Il ne s'agit plus seulement de bloquer des malwares, mais de sécuriser l'usage même de l'IA. Concrètement, l'entreprise travaille sur trois fronts : utiliser l'IA pour mieux nous défendre, nous protéger contre les cyberattaques elles-mêmes dopées à l'IA, et enfin s'assurer que les outils d'IA que nous utilisons au quotidien ne compromettent pas nos données personnelles.
Avec ce déploiement, Trend Micro entend bien devenir le bouclier incontournable de la vie numérique moderne. Une affaire à suivre de près, notamment pour la disponibilité de Kaleida sur nos plateformes Apple.
Les Mac ne sont pas à l'abri des virus et du phishing. Ne prenez pas de risques avec vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité.
Pour vous aider à choisir votre logiciel de sécurité, consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac et celui pour l'iPhone. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.
Un nouveau nom
Trend Micro présente un rebranding de ses deux divisions principales avec d'un côté la branche dédiée aux entreprises qui devient TrendAI, et de l'autre, le segment grand public qui est rebaptisé TrendLife.
Un retour en force sur le marché européen
Si TrendLife occupe déjà la première place au Japon et dans la région Pacifique, la marque a décidé de réinvestir massivement le marché grand public européen. Ce changement de nom n'est pas qu'une question de marketing : il prépare l'arrivée de solutions de protection nouvelle génération, pensées pour nos foyers de plus en plus connectés.
Kaleida : l'IA au service de la famille numérique
L’annonce phare de ce renouveau est le lancement prochain de Kaleida, un assistant IA sécurisé conçu pour la famille. L'idée est de proposer un compagnon numérique capable de s'adapter à chaque génération :
- Pour les enfants : un cadre protecteur pour leurs premières exploration en ligne
- Pour les parents : des outils de gestion et de surveillance simplifiés
- Pour les grands-parents : une assistance contre les tentatives de fraude et une interface rassurante
Sécuriser l'usage de l'IA (en plus de l'ordinateur)
Au-delà du simple antivirus, la stratégie de Trend Micro (via TrendLife et TrendAI) se précise. Il ne s'agit plus seulement de bloquer des malwares, mais de sécuriser l'usage même de l'IA. Concrètement, l'entreprise travaille sur trois fronts : utiliser l'IA pour mieux nous défendre, nous protéger contre les cyberattaques elles-mêmes dopées à l'IA, et enfin s'assurer que les outils d'IA que nous utilisons au quotidien ne compromettent pas nos données personnelles.
Avec ce déploiement, Trend Micro entend bien devenir le bouclier incontournable de la vie numérique moderne. Une affaire à suivre de près, notamment pour la disponibilité de Kaleida sur nos plateformes Apple.
Le réflexe cyber sécurité
Les Mac ne sont pas à l'abri des virus et du phishing. Ne prenez pas de risques avec vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité.
Pour vous aider à choisir votre logiciel de sécurité, consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac et celui pour l'iPhone. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.
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