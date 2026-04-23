L'entreprise de cybersécurité Trend Micro se réinvente et se focalise sur l'IA

Un nouveau nom

Un retour en force sur le marché européen

Kaleida : l'IA au service de la famille numérique

Pour les enfants : un cadre protecteur pour leurs premières exploration en ligne

: un cadre protecteur pour leurs premières exploration en ligne Pour les parents : des outils de gestion et de surveillance simplifiés

: des outils de gestion et de surveillance simplifiés Pour les grands-parents : une assistance contre les tentatives de fraude et une interface rassurante

Sécuriser l'usage de l'IA (en plus de l'ordinateur)

Trend Micro présente un rebranding de ses deux divisions principales avec d'un côté la branche dédiée aux entreprises qui devient TrendAI, et de l'autre, le segment grand public qui est rebaptisé TrendLife.Si TrendLife occupe déjà la première place au Japon et dans la région Pacifique, la marque a décidé de réinvestir massivement le marché grand public européen. Ce changement de nom n'est pas qu'une question de marketing : il prépare l'arrivée de solutions de protection nouvelle génération, pensées pour nos foyers de plus en plus connectés.L’annonce phare de ce renouveau est le lancement prochain de Kaleida, un assistant IA sécurisé conçu pour la famille. L'idée est de proposer un compagnon numérique capable de s'adapter à chaque génération :Au-delà du simple antivirus, la stratégie de Trend Micro (via TrendLife et TrendAI) se précise. Il ne s'agit plus seulement de bloquer des malwares, mais de sécuriser l'usage même de l'IA. Concrètement, l'entreprise travaille sur trois fronts : utiliser l'IA pour mieux nous défendre, nous protéger contre les cyberattaques elles-mêmes dopées à l'IA, et enfin s'assurer que les outils d'IA que nous utilisons au quotidien ne compromettent pas nos données personnelles.Avec ce déploiement, Trend Micro entend bien devenir le bouclier incontournable de la vie numérique moderne. Une affaire à suivre de près, notamment pour la disponibilité de Kaleida sur nos plateformes Apple.