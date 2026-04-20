L'ANTS piratée : les données personnelles de 19 millions de Français dans la nature
Par Vincent Lautier - Publié le
France Titres (l'ANTS), l'agence qui gère les cartes grises, les permis de conduire et les pièces d'identité en France, a confirmé un incident de sécurité détecté le 15 avril. Les données personnelles de 19 millions d'utilisateurs (état civil, identifiants, adresses, numéros de téléphone) seraient en vente sur le dark web. La CNIL et les autorités judiciaires ont été notifiées.
La base de données qui circule contiendrait beaucoup d'informations d'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), les identifiants de connexion au portail ANTS, les adresses mail, les numéros d'habilitation professionnelle et, pour certains comptes, les adresses postales et les numéros de téléphone.
C'est typiquement le genre de données qui permet de monter des campagnes de phishing très crédibles, puisque les pirates disposent d'informations vérifiées par l'État. Dites-vous que si quelqu'un vous envoie un mail avec votre numéro de carte grise et votre adresse exacte pour vous demander de "régulariser" un dossier, c'est très probablement une arnaque, les administrations envoient rarement des mails pour ce genre de chose.
Cette attaque est attribuée à un groupe de hackers (EvilDump, ExtaseHunters et Breach3d) et serait en vente sur un forum spécialisé, sans que le prix soit connu.
France Titres a publié un communiqué confirmant qu'un
Sauf que l'histoire est un peu plus compliquée. L'ANSSI (l'agence nationale de cybersécurité) avait déjà contesté l'authenticité d'une base de données similaire mise en vente en mars 2025, en affirmant qu'elle n'avait
Les 19 millions de personnes dont les données sont potentiellement dans la nature peuvent s'attendre à recevoir des mails ou des appels frauduleux dans les prochaines semaines. Le risque principal, c'est le phishing ciblé : des messages qui reprennent vos vraies informations personnelles (nom, adresse, numéro de dossier) pour vous pousser à cliquer sur un lien ou à fournir des données bancaires. L'usurpation d'identité administrative est aussi un risque, avec des demandes de carte grise ou de permis de conduire frauduleuses faites en votre nom.
Si vous avez déjà un compte sur le portail ANTS, changez votre mot de passe même si l'agence ne le demande pas, et activez la double authentification si elle est disponible, ce qui n'est pas nécessairement le cas selon votre méthode habituelle de connexion. Dans tous les cas, méfiez-vous de tout mail qui mentionne un problème avec votre carte grise ou votre permis de conduire dans les semaines qui viennent.
C'est la énième fuite de données d'un service public français en moins de deux ans (après la Sécurité sociale, France Travail, les hôpitaux...). L'ANTS gère les documents d'identité de tout le pays, et dire "aucune action n'est attendue des usagers" quand 19 millions de profils se baladent sur le dark web, c'est quand même un peu léger.
Ce que contient la fuite
La base de données qui circule contiendrait beaucoup d'informations d'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), les identifiants de connexion au portail ANTS, les adresses mail, les numéros d'habilitation professionnelle et, pour certains comptes, les adresses postales et les numéros de téléphone.
C'est typiquement le genre de données qui permet de monter des campagnes de phishing très crédibles, puisque les pirates disposent d'informations vérifiées par l'État. Dites-vous que si quelqu'un vous envoie un mail avec votre numéro de carte grise et votre adresse exacte pour vous demander de "régulariser" un dossier, c'est très probablement une arnaque, les administrations envoient rarement des mails pour ce genre de chose.
Cette attaque est attribuée à un groupe de hackers (EvilDump, ExtaseHunters et Breach3d) et serait en vente sur un forum spécialisé, sans que le prix soit connu.
L'ANTS confirme, mais minimise
France Titres a publié un communiqué confirmant qu'un
incident de sécuritéa été détecté le 15 avril 2026. L'agence a notifié la CNIL comme l'impose le RGPD et a déposé un signalement auprès des autorités judiciaires. La communication officielle précise qu'aucune action n'est attendue des usagers. Pas de changement de mot de passe obligatoire, pas de procédure de vérification.
Sauf que l'histoire est un peu plus compliquée. L'ANSSI (l'agence nationale de cybersécurité) avait déjà contesté l'authenticité d'une base de données similaire mise en vente en mars 2025, en affirmant qu'elle n'avait
aucun lien identifié avec les bases de données de l'ANTS. Cette fois, France Titres confirme bien l'incident mais reste évasif sur l'ampleur réelle et sur la nature exacte des données qui ont été compromises.
Ce que vous risquez concrètement
Les 19 millions de personnes dont les données sont potentiellement dans la nature peuvent s'attendre à recevoir des mails ou des appels frauduleux dans les prochaines semaines. Le risque principal, c'est le phishing ciblé : des messages qui reprennent vos vraies informations personnelles (nom, adresse, numéro de dossier) pour vous pousser à cliquer sur un lien ou à fournir des données bancaires. L'usurpation d'identité administrative est aussi un risque, avec des demandes de carte grise ou de permis de conduire frauduleuses faites en votre nom.
Si vous avez déjà un compte sur le portail ANTS, changez votre mot de passe même si l'agence ne le demande pas, et activez la double authentification si elle est disponible, ce qui n'est pas nécessairement le cas selon votre méthode habituelle de connexion. Dans tous les cas, méfiez-vous de tout mail qui mentionne un problème avec votre carte grise ou votre permis de conduire dans les semaines qui viennent.
On en dit quoi ?
C'est la énième fuite de données d'un service public français en moins de deux ans (après la Sécurité sociale, France Travail, les hôpitaux...). L'ANTS gère les documents d'identité de tout le pays, et dire "aucune action n'est attendue des usagers" quand 19 millions de profils se baladent sur le dark web, c'est quand même un peu léger.