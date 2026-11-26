Black Friday : CyberGhost VPN casse son prix à 1,59 €/mois (-87 %) avec 4 mois offerts
Article sponsorisé - Publié le
CyberGhost VPN fait partie des meilleurs VPN du marché grâce à une excellente interface, un VPN efficace et sécurisé et un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. CyberGhost VPN casse les prix pour le Black Friday. Offre valable jusqu'au 2 décembre seulement !
CyberGhost décline son offre en trois durées :
CyberGhost propose une application macOS compatible depuis High Sierra (10.13). Elle s'installe donc sur les MacBook, iMac et autres Mac, y compris les plus anciens.
Un seul abonnement couvre jusqu'à 7 appareils en simultané : Mac, iPhone, iPad, et même Apple TV. Les autres plateformes sont aussi supportées et vous pourrez installer CyberGhost VPN sur votre PC, Chromebook, ordinateur Linux, appareil Android, FireTV Amazon ou encore console de jeux.
CyberGhost se base sur une infrastructure composée de 12 000 serveurs situés dans plus de 100 pays différents. La bande passante offerte est illimitée et leurs serveurs sont compatibles avec les réseaux 10 Gbits/s afin d'offrir les meilleurs débits possibles permettant largement le streaming 4K, les téléchargements ultra-rapides ou encore les jeux vidéos compétitifs avec des serveurs optimisés pour ces activités.
CyberGhost VPN repose sur des technologies de sécurité éprouvées avec notamment un chiffrement de pointe, la fonctionnalité de split tunneling pour offrir une grande flexibilité à l'utilisateur et le kill switch automatique qui coupe la connexion Internet en cas de panne du VPN afin d'éviter toute fuite de données involontaire.
Il n'y a aucun suivi de votre activité de la part de CyberGhost, tout ce qui vous faites reste 100% privé. L'entreprise suit en effet une politique no-logs vérifiable par des audits indépendants, c'est-à-dire qu'elle ne conserve aucune donnée d'utilisation. L'application offre aussi un outil de contrôle de fuite d'e-mails pour éviter toute faille dans votre vie privée.
Les formules longues sont couvertes par une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours (14 jours seulement pour l'abonnement d'un mois). C'est le temps de vérifier, sur votre propre connexion et avec vos usages, si le service vous convient. CyberGhost affiche par ailleurs une note de 4,7/5 sur Trustpilot, sur plus de 14 800 avis.
Le support est également joignable 24/7, disponible en plusieurs langues et vous pouvez aussi le contacter par chat en direct ou par e-mail.
CyberGhost est, comme le concluait notre test, un excellent choix pour un usage courant à petit prix. Si vous cherchez un VPN simple pour votre Mac et vos appareils Apple, cette période de promotions est l'occasion de idéale de protéger votre activité numérique à un prix très abordable, largement inférieur à celui de ses concurrents.
Trois formules, une vraie différence de prix
CyberGhost décline son offre en trois durées :
- Abonnement 1 mois à 11,99€
- Abonnement 6 mois à 6,99€/mois (soit 41,94€ en tout)
- Abonnement 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday à 1,59€/mois (soit 44,52€ en tout)
Une application pour tous les appareils
CyberGhost propose une application macOS compatible depuis High Sierra (10.13). Elle s'installe donc sur les MacBook, iMac et autres Mac, y compris les plus anciens.
Un seul abonnement couvre jusqu'à 7 appareils en simultané : Mac, iPhone, iPad, et même Apple TV. Les autres plateformes sont aussi supportées et vous pourrez installer CyberGhost VPN sur votre PC, Chromebook, ordinateur Linux, appareil Android, FireTV Amazon ou encore console de jeux.
Streaming et téléchargements ultra-rapides
CyberGhost se base sur une infrastructure composée de 12 000 serveurs situés dans plus de 100 pays différents. La bande passante offerte est illimitée et leurs serveurs sont compatibles avec les réseaux 10 Gbits/s afin d'offrir les meilleurs débits possibles permettant largement le streaming 4K, les téléchargements ultra-rapides ou encore les jeux vidéos compétitifs avec des serveurs optimisés pour ces activités.
Un VPN sécurisé et confidentiel
CyberGhost VPN repose sur des technologies de sécurité éprouvées avec notamment un chiffrement de pointe, la fonctionnalité de split tunneling pour offrir une grande flexibilité à l'utilisateur et le kill switch automatique qui coupe la connexion Internet en cas de panne du VPN afin d'éviter toute fuite de données involontaire.
Il n'y a aucun suivi de votre activité de la part de CyberGhost, tout ce qui vous faites reste 100% privé. L'entreprise suit en effet une politique no-logs vérifiable par des audits indépendants, c'est-à-dire qu'elle ne conserve aucune donnée d'utilisation. L'application offre aussi un outil de contrôle de fuite d'e-mails pour éviter toute faille dans votre vie privée.
45 jours pour se faire sa propre idée
Les formules longues sont couvertes par une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours (14 jours seulement pour l'abonnement d'un mois). C'est le temps de vérifier, sur votre propre connexion et avec vos usages, si le service vous convient. CyberGhost affiche par ailleurs une note de 4,7/5 sur Trustpilot, sur plus de 14 800 avis.
Le support est également joignable 24/7, disponible en plusieurs langues et vous pouvez aussi le contacter par chat en direct ou par e-mail.
Faut-il craquer pour l'offre Black Friday ?
CyberGhost est, comme le concluait notre test, un excellent choix pour un usage courant à petit prix. Si vous cherchez un VPN simple pour votre Mac et vos appareils Apple, cette période de promotions est l'occasion de idéale de protéger votre activité numérique à un prix très abordable, largement inférieur à celui de ses concurrents.