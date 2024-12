Amazon Prime Vidéo ouvre l'achat et la location de séries d’autres plateformes

Des séries accessibles sans abonnement supplémentaire

• Prix des épisodes : 2,99 € en HD

• Prix des saisons complètes : 14,99 €

Une stratégie de diversification

Cette expansion représente une nouvelle étape dans notre mission d’offrir une expérience de divertissement complète à nos clients en combinant notre offre Prime Video existante avec la possibilité de louer ou d’acheter des films, et maintenant des séries

Lancé en 2016 en France, Prime Video s’est imposé comme un concurrent majeur de Netflix dans le secteur de la SVOD.Aujourd’hui, Amazon franchit une nouvelle étape en permettant aux membres Primepopulaires. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à des séries issues de plateformes concurrentes, comme House of the Dragon (Max) ou La Servante Écarlate (Ciné+ OCS), sans avoir besoin de souscrire directement à ces services.Cette évolution souligne l’ambition d’Amazon d’offrir une expérience de divertissement complète à ses utilisateurs en Europe. Selon Stephan Bauer, directeur de la TVOD chez Prime Video :Grâce à cette initiative, Amazon capitalise sur les contenus premium des autres plateformes pour attirer un public toujours plus large et proposer une alternative aux abonnements multiples. Parmi les nouvelles séries annoncées, Dune: Prophecy – actuellement diffusée sur Max – sera disponible à l’achat sur Prime Video à partir du 8 janvier 2025.