L'ex patron de Disney révèle pourquoi la fusion avec Apple n’a pas eu lieu

Une fusion qui aurait pu changer l’industrie

Nous en avons parlé en interne et nous avons eu quelques conversations avec Apple, mais cela n’a jamais abouti

Apple n’a jamais montré un grand enthousiasme

oui mais Steve Jobs...

Qu’en penser ?



Avec un peu de recul, un mariage entre Apple et Disney aurait créé un géant sans équivalent. Mais les obstacles auraient été considérables, notamment sur le plan réglementaire. Une fusion de cette ampleur aurait probablement suscité l’attention des autorités de la concurrence dans le monde entier.



D’un côté, Apple aurait apporté sa puissance financière, son écosystème matériel et ses milliards d’utilisateurs. De l’autre, Disney aurait offert son immense catalogue de contenus, ses franchises mondiales comme Marvel, Star Wars ou Pixar, ainsi que ses activités dans les parcs d’attractions et les médias.



Avec le recul, il est difficile d’imaginer Apple absorber un groupe aussi complexe que Disney. L’histoire récente montre que Tim Cook privilégie les investissements progressifs et les acquisitions ciblées plutôt que les paris industriels gigantesques. Pourtant, l’idée continue de fasciner car elle réunit deux des entreprises les plus emblématiques de l’industrie américaine.

Dans un long entretien accordé au, l’ancien patron de Disney est revenu surde ses deux mandats à la tête du groupe de divertissement. Après avoir évoqué les acquisitions de, Bob Iger a accepté d’aborder un sujet qui alimente les spéculations depuis plus d’une décennie :Selon lui, d, explique-t-il. Ilainsi pour la première fois que l’idée n’était pas uniquement le fruit d’analystes financiers ou d’observateurs de la Silicon Valley.Interrogé sur les raisons de cet échec, Bob Iger apporte une réponse particulièrement directe :. Autrement dit, si Disney semblait ouvert à l’idée d’un rapprochement, Cupertino n’a jamais réellement cherché à transformer ces discussions en projet concret.Cette position n’est finalement pas très surprenante.. Même lors du lancement d’Apple TV+, la firme a préféré construire progressivement sa propre activité de contenus plutôt que racheter un grand studio hollywoodien.Bob Iger nourrit depuis longtemps une conviction :. Dans ses mémoires publiées en 2019, l’ancien dirigeant de Disney expliquait déjà qu’il pensait qu’Apple et Disney auraient fini par se rapprocher sous la direction du cofondateur d’Apple.Cette hypothèse n’est pas totalement farfelue.. L’opération avait fait de lui le premier actionnaire individuel du groupe et lui avait permis de siéger à son conseil d’administration.Lesétaient également réputées excellentes. Pour autant, même après la disparition de Steve Jobs en 2011, Bob Iger semble avoir continué à explorer l’idée d’un rapprochement avec Apple, sans succès.