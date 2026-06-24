L'ex patron de Disney révèle pourquoi la fusion avec Apple n’a pas eu lieu
Par Laurence - Publié le
Pendant des années, les rumeurs d’un rapprochement entre Apple et Disney ont alimenté les fantasmes de Wall Street. Les liens historiques entre les deux entreprises, renforcés par la présence de Steve Jobs au capital de Disney après le rachat de Pixar, semblaient même donner une certaine crédibilité à l’idée. Bob Iger vient pourtant de confirmer que si des discussions ont bien eu lieu, Apple n’a jamais réellement manifesté d’intérêt pour une telle opération.
Dans un long entretien accordé au Financial Times, l’ancien patron de Disney est revenu sur plusieurs dossiers marquants de ses deux mandats à la tête du groupe de divertissement. Après avoir évoqué les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm ou encore 21st Century Fox, Bob Iger a accepté d’aborder un sujet qui alimente les spéculations depuis plus d’une décennie : une éventuelle fusion entre Disney et Apple.
Selon lui, des discussions préliminaires ont bel et bien existé.
Interrogé sur les raisons de cet échec, Bob Iger apporte une réponse particulièrement directe : Apple n’aurait pas montré beaucoup d’intérêt. Autrement dit, si Disney semblait ouvert à l’idée d’un rapprochement, Cupertino n’a jamais réellement cherché à transformer ces discussions en projet concret.
Cette position n’est finalement pas très surprenante. Apple a toujours privilégié la croissance interne et les acquisitions ciblées plutôt que les méga-fusions susceptibles de bouleverser sa culture d’entreprise. Même lors du lancement d’Apple TV+, la firme a préféré construire progressivement sa propre activité de contenus plutôt que racheter un grand studio hollywoodien.
Bob Iger nourrit depuis longtemps une conviction : si Steve Jobs avait été encore en vie, l’histoire aurait peut-être été différente. Dans ses mémoires publiées en 2019, l’ancien dirigeant de Disney expliquait déjà qu’il pensait qu’Apple et Disney auraient fini par se rapprocher sous la direction du cofondateur d’Apple.
Cette hypothèse n’est pas totalement farfelue. Steve Jobs entretenait une relation privilégiée avec Disney après la vente de Pixar en 2006. L’opération avait fait de lui le premier actionnaire individuel du groupe et lui avait permis de siéger à son conseil d’administration.
Les relations personnelles entre Steve Jobs et Bob Iger étaient également réputées excellentes. Pour autant, même après la disparition de Steve Jobs en 2011, Bob Iger semble avoir continué à explorer l’idée d’un rapprochement avec Apple, sans succès.
Avec un peu de recul, un mariage entre Apple et Disney aurait créé un géant sans équivalent. Mais les obstacles auraient été considérables, notamment sur le plan réglementaire. Une fusion de cette ampleur aurait probablement suscité l’attention des autorités de la concurrence dans le monde entier.
D’un côté, Apple aurait apporté sa puissance financière, son écosystème matériel et ses milliards d’utilisateurs. De l’autre, Disney aurait offert son immense catalogue de contenus, ses franchises mondiales comme Marvel, Star Wars ou Pixar, ainsi que ses activités dans les parcs d’attractions et les médias.
Avec le recul, il est difficile d’imaginer Apple absorber un groupe aussi complexe que Disney. L’histoire récente montre que Tim Cook privilégie les investissements progressifs et les acquisitions ciblées plutôt que les paris industriels gigantesques. Pourtant, l’idée continue de fasciner car elle réunit deux des entreprises les plus emblématiques de l’industrie américaine.
Une fusion qui aurait pu changer l’industrie
Dans un long entretien accordé au Financial Times, l’ancien patron de Disney est revenu sur plusieurs dossiers marquants de ses deux mandats à la tête du groupe de divertissement. Après avoir évoqué les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm ou encore 21st Century Fox, Bob Iger a accepté d’aborder un sujet qui alimente les spéculations depuis plus d’une décennie : une éventuelle fusion entre Disney et Apple.
Selon lui, des discussions préliminaires ont bel et bien existé.
Nous en avons parlé en interne et nous avons eu quelques conversations avec Apple, mais cela n’a jamais abouti, explique-t-il. Il confirme ainsi pour la première fois que l’idée n’était pas uniquement le fruit d’analystes financiers ou d’observateurs de la Silicon Valley.
Apple n’a jamais montré un grand enthousiasme
Interrogé sur les raisons de cet échec, Bob Iger apporte une réponse particulièrement directe : Apple n’aurait pas montré beaucoup d’intérêt. Autrement dit, si Disney semblait ouvert à l’idée d’un rapprochement, Cupertino n’a jamais réellement cherché à transformer ces discussions en projet concret.
Cette position n’est finalement pas très surprenante. Apple a toujours privilégié la croissance interne et les acquisitions ciblées plutôt que les méga-fusions susceptibles de bouleverser sa culture d’entreprise. Même lors du lancement d’Apple TV+, la firme a préféré construire progressivement sa propre activité de contenus plutôt que racheter un grand studio hollywoodien.
oui mais Steve Jobs...
Bob Iger nourrit depuis longtemps une conviction : si Steve Jobs avait été encore en vie, l’histoire aurait peut-être été différente. Dans ses mémoires publiées en 2019, l’ancien dirigeant de Disney expliquait déjà qu’il pensait qu’Apple et Disney auraient fini par se rapprocher sous la direction du cofondateur d’Apple.
Cette hypothèse n’est pas totalement farfelue. Steve Jobs entretenait une relation privilégiée avec Disney après la vente de Pixar en 2006. L’opération avait fait de lui le premier actionnaire individuel du groupe et lui avait permis de siéger à son conseil d’administration.
Les relations personnelles entre Steve Jobs et Bob Iger étaient également réputées excellentes. Pour autant, même après la disparition de Steve Jobs en 2011, Bob Iger semble avoir continué à explorer l’idée d’un rapprochement avec Apple, sans succès.
Qu’en penser ?
Avec un peu de recul, un mariage entre Apple et Disney aurait créé un géant sans équivalent. Mais les obstacles auraient été considérables, notamment sur le plan réglementaire. Une fusion de cette ampleur aurait probablement suscité l’attention des autorités de la concurrence dans le monde entier.
D’un côté, Apple aurait apporté sa puissance financière, son écosystème matériel et ses milliards d’utilisateurs. De l’autre, Disney aurait offert son immense catalogue de contenus, ses franchises mondiales comme Marvel, Star Wars ou Pixar, ainsi que ses activités dans les parcs d’attractions et les médias.
Avec le recul, il est difficile d’imaginer Apple absorber un groupe aussi complexe que Disney. L’histoire récente montre que Tim Cook privilégie les investissements progressifs et les acquisitions ciblées plutôt que les paris industriels gigantesques. Pourtant, l’idée continue de fasciner car elle réunit deux des entreprises les plus emblématiques de l’industrie américaine.