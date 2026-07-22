Rarement en promo, l'Apple TV 4K chute à 161€, soit 67€ de moins que chez Apple !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
L'Apple TV 4K fait rarement l'objet de promotions. C'est pourquoi il est peut être intéressant de profiter de celle proposée aujourd'hui pour se l'offrir au meilleur prix.
Pour rappel, cette troisième itération de l'Apple TV 4K embarque une puce A15 Bionic, propose la prise en charge des formats HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu'une nouvelle télécommande Siri Remote laissant de côté le vénérable port Lightning pour adopter enfin l'USB-C. L'A15 est épaulée par 4 Go de RAM et annoncée 50% plus rapide sur la partie CPU et 30% plus performant pour la GPU que l'A12 de la génération précédente (qui disposait de 3 Go de RAM).
La nouvelle Apple TV 4K dispose également d'une meilleure efficacité énergétique grâce à la puce A15, ce qui lui permet de se passer de ventilation active, contrairement aux modèles précédent qui étaient équipés d'un ensemble ventilateur/dissipateur thermique en partie en métal.
Cette différence de conception interne permet de proposer un boitier moins épais (31 millimètres pour cette Gen3 contre 35 millimètre sur la génération précédente), légèrement moins large et long (93 millimètres de large et de long pour cette génération et 98 millimètres pour la version précédente) et nettement moins lourd (208 grammes pour la version Wi-Fi, 214 pour le modèle 128 Go doté d'un port Ethernet, et 425 grammes pour l'ancienne génération). Cette version fanless sera donc totalement silencieuse en toutes circonstances, mais la version précédente était déjà bien lotie sur ce point, même pendant les grosses chaleurs.
Apple revoit également l'étagement de la gamme avec un stockage débutant à 64 Go au lieu de 32 Go, mais une connectivité qui se limite alors au Wi-Fi. Il faudra en effet passer au modèle supérieur embarquant 128 Go de stockage pour pouvoir profiter du pratique port Ethernet. Point important, seule la version 128 Go/Ethernet est d'ailleurs compatible Thread.
L'Apple TV 4K à 161,99€
Pour rappel, cette troisième itération de l'Apple TV 4K embarque une puce A15 Bionic, propose la prise en charge des formats HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu'une nouvelle télécommande Siri Remote laissant de côté le vénérable port Lightning pour adopter enfin l'USB-C. L'A15 est épaulée par 4 Go de RAM et annoncée 50% plus rapide sur la partie CPU et 30% plus performant pour la GPU que l'A12 de la génération précédente (qui disposait de 3 Go de RAM).
La nouvelle Apple TV 4K dispose également d'une meilleure efficacité énergétique grâce à la puce A15, ce qui lui permet de se passer de ventilation active, contrairement aux modèles précédent qui étaient équipés d'un ensemble ventilateur/dissipateur thermique en partie en métal.
Cette différence de conception interne permet de proposer un boitier moins épais (31 millimètres pour cette Gen3 contre 35 millimètre sur la génération précédente), légèrement moins large et long (93 millimètres de large et de long pour cette génération et 98 millimètres pour la version précédente) et nettement moins lourd (208 grammes pour la version Wi-Fi, 214 pour le modèle 128 Go doté d'un port Ethernet, et 425 grammes pour l'ancienne génération). Cette version fanless sera donc totalement silencieuse en toutes circonstances, mais la version précédente était déjà bien lotie sur ce point, même pendant les grosses chaleurs.
Apple revoit également l'étagement de la gamme avec un stockage débutant à 64 Go au lieu de 32 Go, mais une connectivité qui se limite alors au Wi-Fi. Il faudra en effet passer au modèle supérieur embarquant 128 Go de stockage pour pouvoir profiter du pratique port Ethernet. Point important, seule la version 128 Go/Ethernet est d'ailleurs compatible Thread.