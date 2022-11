Test Apple TV 4K 2022 : encore utile, mais pour combien de temps ?

Un boitier discret et compact

Une consommation divisée par deux

Pas de WiFi 6E et de l'Ethernet en option

Télécommande : USB C et c'est tout ?

Plus rapide, mais pour quoi faire ?

Des fonctions inédites (qu'on adore)

Votre télé n'est pas connectée ?

connectées

Un hub HomeKit pour la maison connectée

Le prix baisse !

Dans ce petit test de cette version 2022, sans grande révolution rappelons-le,L'occasion aussi, de rappeler l'utilité d'une Apple TV pour ceux qui n'ont pas forcément saisi l'usage, justement.S'il y a bien une nouveauté visible sur cette version 2022, ce sont ses dimensions !comme on n'en avait pas vue depuis des années !, cette version pourrait même passer entre le pied et l'écran !, alors même que l'alimentation est toujours interne -cela évite les boitiers qui se baladent et qui prennent la poussière.(il n'héberge aucune donnée et utilise en grande partie le smartphone, le PC/Mac où la tablette pour son fonctionnement), cela reste tout de même un boitier de plus sur le meuble TV.. Toujours très silencieux, le boitier n'a même plus l'occasion d'esquisser le moindre sifflement !En activité,, un chiffre vraiment impressionnant ! A côté, la version 2021 consomme près du double, autour de 5W en charge. Dans tous les cas, cela reste assez faible : il faudrait plus de 200H pour consommer un kWh (17 centimes).La connectivité évolue assez peu, malheureusement. A commencer par le, bien plus rapide -comme on l'a vu dans notre test . Cela aurait d'autant plus de sens sur une Apple TV qui pourrait accepter des contenus AirPlay en HDR10 4K60 avec la qualité maximale, là où le WiFi 6 affiche parfois de la latence ou certaines coupures sur les contenus de très haute qualité.(pas de 5.2 ou 5.3, dommage) et(pas très utile en 4K, mais pour du streaming de jeux, par exemple, ça pourrait avoir du sens). En revanche, limiter la prise Ehternet à la version 128Go a de quoi étonner, surtout vu la faible différence de prix.Plébiscitée lors de sa sortie en 2021,. J'adore cette petite molette tactile pour se balader dans les menus, son épaisseur et sa forme taillée à la serpe qui évite de la laisser glisser, contrairement à la version précédente., il suffit de serrer un peu le doigt au niveau du bouton situé sur le côté.(on a encore du Lightning sur l'iPhone et des câbles un peu partout) mais l'USB C est de plus en plus courant sur les TV, chargeurs et autres box, ce qui rend l'opération plus commode.Malgré tout, je m'attendais à mieux cette année.Etpour la retrouver facilement ?de la version précédente (même si elle était en option), si pratique pendant les jeux ou même pour la retrouver entre deux coussins...Pire,, rendant certains jeux inutilisables (comme tous les jeux de voiture). Non pas que c'était réellement jouable, mais vous pouviez vous dépatouiller sans dispositif dédié.Heureusement,... En quelques secondes, vous pouvez synchroniser (via le menu Télécommandes/Bluetooth) votre accessoire et en profiter dans les jeux.Curieusement,, vendu pourtant bien plus cher., qui n'a qu'un an, et parait carrément surdimensionnée pour la bestiole. Seul intérêt, sa faible consommation pour un usage TV et petits jeux vidéo, lui permet effectivement de s'affranchir de ventilation active.En pratique,, même Apple Arcade a tendance à niveler les performances vers le bas, pour tourner sur un maximum d'appareils.D'ailleurs,, en dehors de la vidéo- rend l'App Store un peu étrange : un titre comme Real Racing 3 sorti en 2016 truste encore le haut des classements. Et ce ne sont pas les Minions et autres jeux d'adresse qui nous ont vraiment rendus accros.Finalement,. Il est étonnant qu'Apple ne développe pas mieux son écosystème ludique, en rachetant de grands studios par exemple et en offrant (ça serait rigolo) de vraies exclusivités à sa boi-boite. Et pourquoi pas un fond de catalogue de vieux jeux ?In fine,(lien plus bas), qui en offre sans doute bien plus (en terme de fun) que cette Apple TV un peu vide de titres emblématiques.Malgré la concurrence et son manque de nouveauté, la box d'Apple recelle malgré tout de fonctions inédites.Vous pouvez par exemple, avec chacun ses réglages, son App Store, ses préférences et son environnement -ça manque sur l'iPad ou certaines TV connectées !(AirPods, notamment) sur la même Apple TV : pratique pour regarder un film à deux sans déranger la famille.L'appareil permet d'entrer ses mots de passe directement depuis le trousseau, de taper des identifiants avec le clavier tactile ou même d'utiliser l'iPhone comme télécommande si l'autre se charge.Le smartphone d'Apple permet même. A ce propos, cette version prend en charge le HDR10+, dernier standard en matière de colorimétrie, mais réservé à quelques modèles récents. Rassurez-vous, avoir une TV HDR classique (post-2017) constitue déjà un sacré progrès !Enfin,Apple collecte en effet automatiquement de magnifiques vidéos en 4K HDR10 et les télécharge régulièrement sur votre Apple TV. Il arrive même que les enfants passent des dizaines de minutes à les regarder, c'est dire...Applications lentes et poussives, interfaces complexes, curseur qui a des ratés... L'Apple TV nivelle par le haut l'accès au réseau et aux apps., comme vos photos de la journée devant la famille ou des sorties filmées avec vos amis... Tellement pratique !Autre usage, il est possible de. C'est le cas chez Free avec Oqee qui fonctionne vraiment bien sur tvOS et qui permet de retrouver tous ses réglages et ses enregistrements -à la seule condition d'être sur le réseau de la Freebox.Enfin, si, l'implémentation laisse parfois à désirer -on a déjà observé des saccades pour du streaming vidéo, notamment. Reste que dans bien des cas, on s'en contente, surtout chez LG où les interfaces sont plutôt fluides et bien pensées -j'adore cette télécommande qui fait office de souris, notamment.En l'absence de HomePod, l'Apple TV est donc capable de jouer ce rôle, mais pas que ! Vous pouvez. Il est juste dommage de ne pas réellement possible de se passer d'un appareil iOS/iPadOS pour configurer ses accessoires : après tout, on pourrait n'avoir qu'une AppleTV chez soi !On regrettera aussi que. Pourquoi cette limitation ? C'est un vrai mystère, d'autant que l'écart de prix n'est pas dingue entre les deux versions.C'est inédit cette année,Comme quoi, Apple est parfois capable du pire comme du meilleur, preuve aussi qu'elle peut rogner sur ses marges ou optimiser la production quand elle veut reprendre des parts de marché., qui dispose du double stockage, d'un port Ethernet bien plus fiable (si vous avez un câble disponible) et de la prise en charge à venir de thread/matter.Pour autant,. A vous de voir, mais ce ne sont pas les quelques titre d'Apple Arcade qui feront la différence. En revanche, peut-être que HomeKit, la télécommande, les interfaces d'Apple ou encore la rapidité d'exécution de l'Apple TV pourrait faire pencher la balance...