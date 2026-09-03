Vidéos projecteurs XGIMI AURA 3 : 4K 120 Hz, triple laser et jusqu’à 5 700 lumens

QU’EN PENSER ?



La série AURA 3 semblent concentrer tous les avantages d’un vidéoprojecteur haut de gamme moderne : 4K 120 Hz, forte luminosité, laser triple RVB, Dolby Vision et fonctions gaming. L’AURA 3 Max intrigue particulièrement avec ses 5 700 lumens ISO et son système à double iris. Il ne reste plus qu'à vérifier les performances réelles, notamment le contraste annoncé, et surtout à connaître les tarifs définitifs après la campagne Kickstarter.