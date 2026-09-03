Vidéos projecteurs XGIMI AURA 3 : 4K 120 Hz, triple laser et jusqu’à 5 700 lumens
Par Laurence - Publié le
XGIMI profite de l’IFA 2026 pour dévoiler sa nouvelle génération de vidéoprojecteurs à ultra-courte focale. Les AURA 3 Max et AURA 3 Pro misent sur une image 4K à 120 Hz, un nouveau système à double iris et un laser triple RVB. .
Avec les AURA 3 Max et AURA 3 Pro, XGIMI veut rapprocher encore un peu plus le vidéoprojecteur du téléviseur très grand format. Selon le constructeur, il s’agit de la première gamme de vidéoprojecteurs à ultra-courte focale capable d’afficher une image 4K à 120 Hz.
Grâce à un rapport de projection de 0,163:1, les deux modèles peuvent être placés très près du mur. XGIMI annonce une diagonale pouvant atteindre 200 pouces, tandis qu’une image de 120 pouces peut être obtenue avec seulement 20 cm de recul. Les joueurs ne sont pas oubliés, avec la prise en charge du VRR et de l’ALLM pour offrir une image plus fluide et réduire la latence pendant les parties.
La principale nouveauté technique se trouve toutefois à l’intérieur. La série AURA 3 inaugure le Dynamic Dual Iris, un système reposant sur deux ouvertures optiques capables d’ajuster dynamiquement la quantité de lumière. L’objectif est d’obtenir des noirs plus profonds et surtout d’améliorer le contraste. XGIMI annonce ainsi un contraste natif pouvant atteindre 8 000:1.
Les deux vidéoprojecteurs utilisent également une source lumineuse laser triple RVB. L’AURA 3 Max grimpe jusqu’à 5 700 lumens ISO, contre 4 100 lumens ISO pour l’AURA 3 Pro. Le traitement de l’image est confié au nouveau processeur X-VISION, qui fait appel à l’IA pour optimiser le rendu. Les formats Dolby Vision, HDR10+, HLG et IMAX Enhanced sont pris en charge, tout comme le Filmmaker Mode. XGIMI propose également de la 3D et fournit deux paires de lunettes.
Côté audio, XGIMI intègre un système Harman Kardon de 80 W compatible Dolby Atmos, ce qui devrait permettre d’utiliser les AURA 3 sans ajouter immédiatement une barre de son. Google TV est directement intégré pour accéder aux principales plateformes de streaming. Une application baptisée XGIMI WALL permet également de transformer le mur en galerie numérique lorsque le vidéoprojecteur n’est pas utilisé. Le constructeur soigne enfin le design, avec un appareil davantage pensé comme un élément de mobilier que comme un vidéoprojecteur traditionnel.
La commercialisation suivra une voie assez inhabituelle pour un produit de cette catégorie. Les AURA 3 seront officiellement lancés sur Kickstarter le 20 octobre, avec des précommandes déjà ouvertes sur le site de XGIMI contre un acompte de 50 dollars. Les tarifs Kickstarter débuteront à 2 199 dollars pour l’AURA 3 Pro et 2 399 dollars pour l’AURA 3 Max. XGIMI évoque des économies pouvant atteindre 2 800 dollars par rapport aux tarifs envisagés après la campagne.
La série AURA 3 semblent concentrer tous les avantages d’un vidéoprojecteur haut de gamme moderne : 4K 120 Hz, forte luminosité, laser triple RVB, Dolby Vision et fonctions gaming. L’AURA 3 Max intrigue particulièrement avec ses 5 700 lumens ISO et son système à double iris. Il ne reste plus qu'à vérifier les performances réelles, notamment le contraste annoncé, et surtout à connaître les tarifs définitifs après la campagne Kickstarter.
DE LA 4K À 120 HZ SUR UN VIDÉOPROJECTEUR UST
Avec les AURA 3 Max et AURA 3 Pro, XGIMI veut rapprocher encore un peu plus le vidéoprojecteur du téléviseur très grand format. Selon le constructeur, il s’agit de la première gamme de vidéoprojecteurs à ultra-courte focale capable d’afficher une image 4K à 120 Hz.
Grâce à un rapport de projection de 0,163:1, les deux modèles peuvent être placés très près du mur. XGIMI annonce une diagonale pouvant atteindre 200 pouces, tandis qu’une image de 120 pouces peut être obtenue avec seulement 20 cm de recul. Les joueurs ne sont pas oubliés, avec la prise en charge du VRR et de l’ALLM pour offrir une image plus fluide et réduire la latence pendant les parties.
JUSQU’À 5 700 LUMENS
La principale nouveauté technique se trouve toutefois à l’intérieur. La série AURA 3 inaugure le Dynamic Dual Iris, un système reposant sur deux ouvertures optiques capables d’ajuster dynamiquement la quantité de lumière. L’objectif est d’obtenir des noirs plus profonds et surtout d’améliorer le contraste. XGIMI annonce ainsi un contraste natif pouvant atteindre 8 000:1.
Les deux vidéoprojecteurs utilisent également une source lumineuse laser triple RVB. L’AURA 3 Max grimpe jusqu’à 5 700 lumens ISO, contre 4 100 lumens ISO pour l’AURA 3 Pro. Le traitement de l’image est confié au nouveau processeur X-VISION, qui fait appel à l’IA pour optimiser le rendu. Les formats Dolby Vision, HDR10+, HLG et IMAX Enhanced sont pris en charge, tout comme le Filmmaker Mode. XGIMI propose également de la 3D et fournit deux paires de lunettes.
GOOGLE TV ET 80 W POUR LE SON
Côté audio, XGIMI intègre un système Harman Kardon de 80 W compatible Dolby Atmos, ce qui devrait permettre d’utiliser les AURA 3 sans ajouter immédiatement une barre de son. Google TV est directement intégré pour accéder aux principales plateformes de streaming. Une application baptisée XGIMI WALL permet également de transformer le mur en galerie numérique lorsque le vidéoprojecteur n’est pas utilisé. Le constructeur soigne enfin le design, avec un appareil davantage pensé comme un élément de mobilier que comme un vidéoprojecteur traditionnel.
À PARTIR DE 2 199 DOLLARS SUR KICKSTARTER
La commercialisation suivra une voie assez inhabituelle pour un produit de cette catégorie. Les AURA 3 seront officiellement lancés sur Kickstarter le 20 octobre, avec des précommandes déjà ouvertes sur le site de XGIMI contre un acompte de 50 dollars. Les tarifs Kickstarter débuteront à 2 199 dollars pour l’AURA 3 Pro et 2 399 dollars pour l’AURA 3 Max. XGIMI évoque des économies pouvant atteindre 2 800 dollars par rapport aux tarifs envisagés après la campagne.
QU’EN PENSER ?
La série AURA 3 semblent concentrer tous les avantages d’un vidéoprojecteur haut de gamme moderne : 4K 120 Hz, forte luminosité, laser triple RVB, Dolby Vision et fonctions gaming. L’AURA 3 Max intrigue particulièrement avec ses 5 700 lumens ISO et son système à double iris. Il ne reste plus qu'à vérifier les performances réelles, notamment le contraste annoncé, et surtout à connaître les tarifs définitifs après la campagne Kickstarter.