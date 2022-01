Faute d'App, on peut jouer à Prince of Persia sur l'Apple Watch

, permettant de s'y adonner depuis un navigateur. Si l'Apple Watch ne dispose pas d'une application Safari dédiée, il reste possible d'ouvrir des liens menant à une page internet. Il suffira alors de s'envoyer via l'application Messages le texte princejs.com afin de pouvoir lancer le jeu sur son poignet (avec une définition proche de l'original).(un peu comme finir les premiers niveaux de Super Mario Bros sur la NES avec...les pieds, expérience à l'appui). Il faudra toucher à gauche et à droite pour le déplacement, et toucher l'écran en haut pour faire sauter le personnage (en haut à gauche pour un saut dans cette direction, maintenir pour grimper) et en bas pour s'accroupir, le tout en prenant garde d'interagir dans la fenêtre du jeu, et non sur les éléments d'interface de l' Apple Watch . Il sera également possible de lancer une partie via un navigateur sur un autre périphérique et de prendre le contrôle du prince au clavier (petit joueur) ou via les commandes tactiles sur les machines compatibles., qui ne croule pas sous les jeux disponibles (le format s'y prete évidemment assez peu, à part pour quelques titres basés sur des textes). L' Apple Watch est souvent plus efficace pour communiquer, pour le suivi de santé, ou en tant que relai pour les applications d'Apple ou les programmes plus complexes, au point que certaines sociétés délaissent leurs Apps dédiées, comme Uber récemment