Suunto 5 Peak : une smartwatch finlandaise à 299€

Burner

Cette nouvelle itération est 41% plus légère (39 grammes), plus compacte (12,9x43 millimètres) et reprend le design étrenné sur la Suunto 9 Peak. La montre propose le suivi de plus de 80 sports (course à pied, yoga, cyclisme, danse, ou encore kayak), un altimètre, cinq systèmes de navigation GPS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS), le suivi de l'activité cardiaque, et une nouvelle fonctionafin d'afficher les calories brûlées pendant l'exercice.La nouvelle venue est étanche à 30 mètres, dispose d'un écran LCD de 1,06 pouce en 218x218 pixels, permet la planification des itinéraires et visualisation des activités à postériori sur des cartes en 3D dans l'application Suunto, offre une autonomie allant jusqu'à 100 heures, et prodigue des conseils d'entraînement évolutifs, suivi des pas, des calories et de la récupération, mesure de la qualité et de la durée du sommeil.