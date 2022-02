Circular : la bague connectée française sera disponible en précommande le 27 février

démocratiser la santé personnelle

de répondre à la demande croissante d’objets connectés de santé

notre équipe a pu constater le fort intérêt du public et des professionnels pour notre produit lors du CES 2022. La bague Circular est avant tout un compagnon au quotidien qui veille, du réveil jusqu’au coucher, sur la santé et l’activité de chaque utilisateur. Les données sont compréhensibles et peuvent être facilement échangées avec un professionnel de santé dans la plus stricte confidentialité.

Après avoir présentées de nouvelles fonctionnalités au CES 2022, la startup française créée en 2017 avec l'ambition deen France et à l’international etannonce aujourd'huiA l'image des produits de la firme Oura, l, le taux d’oxygénation dans le sang, la fréquence respiratoire et la température corporelle. Les données sont ensuite transmises en Bluetooth à une application dédiée disponible sur iOS et Android. L'analyse de ces données génère des recommandations spécifiques comme par exemple la régulation du sommeil, l'optimisation de la récupération physique et cardiaque ou la prévention de pathologies telle que l’apnée du sommeil. La bague affiche 4 grammes sur la balance etSelon Amaury Kosman, co-fondateur de Circular,Dans un premier temps,et s’adressera prochainement à une cible professionnelle (assurances, établissements médicaux et de santé). La firme propose 7 tailles pour sa bague et des options de personnalisation, comme une coque interchangeable métallique disponible en 4 coloris (Black Fit, Silver, Rose Gold, et Gold).