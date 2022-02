Une autonomie infinie grâce à la recharge solaire pour la Garmin Instinct 2

Montre connectée

Les Garmin Instinct 2 (45mm) et 2S (40mm) viennent ainsi remplacer le modèle baroudeur présenté en 2018. Cette montre connectée compatible GPS, GLONASS et Galileo a été pensée et conçue pour résister aux activités intenses et(avec des fonctions de surveillance de la fréquence cardiaque, de suivi du sommeil, et de suivi de l'activité sportive activées en permanence)Pour cela,, ce qui pourra effectivement être atteint par certains utilisateurs en fonction de leur emplacement et de leur activité. La génération précédente proposait également une autonomie illimitée, mais il fallait alors se contenter du mode économie d'énergie, prouvant les progrès du constructeur en la matière.L'Instinct 2 dispose d'un écran monochrome avec une définition de 176x176 pixels, d'un autonomie de 28 jours en mode(sans énergie solaire), et de nombreuses fonctions de santé, comme le suivi du sommeil, l'estimation de l’âge physique se basant sur l’âge réel, le niveau d’activité, la fréquence cardiaque au repos, l'’oxymètre de pouls Pulse Ox, le niveau de stress, l’hydratation, ainsi que le suivi de nombreuses activités sportives.