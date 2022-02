2022 : l'Apple Watch Series 8, une nouvelle Apple Watch SE et une version sport extrême ?

aucun nouveau capteur de santé majeur

de plus en plus lente et obsolète

Beaucoup espèrent un peu plus de nouveautés qu'en 2021. En effet, hormis le changement de tailles de la montre -passée en 41 et 45 mm-, il n'y a eu beaucoup de révolutions avec l' Apple Watch Series 7 D'après Apple devrait proposer, reprenant une rumeur de Noël dernier. Au niveau de la Serie 8, il tempère un peu les espoirs, ne s'attendant à. Mais il n'exclut pas l'arrivée de la(qu'on aurait bien aimé avoir pendant la pandémie). En revanche, on devrait avoir des(et un processeur plus rapide).En outre, Apple pourrait sortir une nouvelle Apple Watch SE et une-dont on parle depuis de très nombreux mois. Enfin,et sortirait du catalogue.