TV+ : un thriller métaphysique en approche et 8 nominations aux BAFTA

qui lance une bande-annonce pour le thriller métaphysique Shining Girls , qui devrait être diffusé à partir du. Après un courtpublié en février, la firme propose une bande-annonce un peu plus fournie, de 2 minutes et 25 secondes.Basé sur le roman à succès de Lauren Beukes, Shining Girls suit Elisabeth Moss dans le rôle d'une journaliste de Chicago qui survit à une agression brutale. Au niveau du casting, on trouvera, déjà nominée aux, elle est surtout connue pour son travail dans. Elle tiendra le rôle de Jin-Sook, un chercheur au planétarium Adler. Le show compte déjà dans ses rangs Jamie Bell, lauréat d'un BAFTA Award et révélé par) et)., dont les résultats seront connus le 8 mai prochain. Sont ainsi en lice pour une petite récompense Foundation 9/11: Inside the President's War Room , mais également Tiny World et Terre : les couleurs nocturnes