Les dinosaures débarqueront sur TV+ dès le 23 mai !

Si vous pouvez toucher les gens, si votre histoire peut avoir un impact positif, même sur une personne ou une famille, alors cela pourrait être incroyable.

. En effet, la firme prépare, une série documentaires sur les dinosaures. Outre les grandes créatures, le gigantisme sera aussi du côté de l’équipe technique avecen tant que producteur exécutif,à la narration sur une partition de. On retrouvera également la BBC Studios Natural History Unit (qui a déjà produit « Planet Earth »).. Le mode de diffusion va également varier, puisque les cinq épisodes seront diffusés à partir du lundi 23 mai et jusqu’au vendredi 27 mai,Alliant documentaire et sport, Cupertino a dernièrement signé avecpour undes plus instructifs d'après lui.Pour rappel, il ne s’agit pas du seul projet d' Apple TV+ impliquant Lewis Hamilton et sa discipline de prédilection.qui -quant à lui- mettra en vedette