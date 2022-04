Voici les premiers clichés d'une Pixel Watch, oubliée dans un restaurant

affaire Gizmodo

Un prototype de la première montre connectée de Google a semble-t-il été oublié par son possesseur dans un restaurant (cela rappelle la célèbre, qui avait permis au site de publier des clichés d'un prototype d'iPhone 4 -acheté 5 000 dollars - oublié par Gray Powell, un ingénieur d'Apple)Les clichés appuient les bruits de couloirs évoquant(voilà qui devrait plaire aux détracteurs du format de l' Apple Watch ),, un connecteur à quatre broches (qui pourrait servir pour offrir des fonctionnalités supplémentaires via les bracelets, pour la maintenance, ou encore disparaitre sur le modèle final), un capteur au dos pour le suivi d'activités et de santé, ainsi qu'un châssis qui semble métallique.La montre trouvée était également équipée(avec un système d'attache propriétaire permettant de proposer des modèles supplémentaires).(puisque la montre s'allume, mais n'affiche qu'un logo Google blanc),, peut-être lors de la conférence Google I/O qui se tiendra les 11 et 12 mai prochains.