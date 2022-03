Test express du chargeur 3-en-1 de Belkin : MagSafe et charge rapide des Apple Watch Series 7

Présentation

Boost↑Charge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with MagSafe

table de chevet

A l'usage

{"minus":"Revêtement salissant (mais si doux^^)

Pas de port USB pour un iPad ?","featured":"true","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FBelkin-Chargeur-portable-certification-minimaliste%2Fdp%2FB09NMM8QWK&st=article&sid=169769&said=52906&sp=www\" rel=\"sponsored\">149,99€<\/a>","overallGrade":"8","id":"pgf9on","title":"Le Belkin Boost↑Charge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with MagSafe","plus":"Design

MagSafe 15W pour les iPhone

3 emplacements

Charge rapide pour la Series 7","content":"Un des meilleurs tapis de charge 3-en-1 du marché, cumulant MagSafe 15W pour les iPhone compatibles, surface pour les AirPods, et galet magnétique avec charge rapide pour les Apple Watch Series 7."}

(vous pouvez reprendre votre souffle). Le chargeur de Belkin nous arrive dans une boîte (qui avait été un peu chahutée durant le transport dans notre cas) aux couleurs de la marque (vert et blanc), contenant, outre le tapis de charge lui-même, un adaptateur secteur 40W (15V/2,67A) doté d'un câble de 150 centimètres.Le tapis en lui-même mesure 235 x 85 x 17 millimètres, et est recouvert d'un revêtement soft touch particulièrement tendre (nous reviendrons sur ce point par la suite). Sur la surface supérieure, on retourne(ce qui est rarement le cas)(comme le modèle d'Apple) ou tout autre périphérique (les AirPods 3 et AirPods Pro 2021 seront également maintenus grâce aux aimants, ce qui garantira un placement parfait), un surface en creux pensée pour les AirPods avec une LED signalant l'activité de charge, et(le premier modèle du marché à ma connaissance, excepté ceux qui nécessitent de placer soi-même le galet fourni avec la dernière montre de Cupertino). Pour rappel, la charge rapide des Series 7 permet de recharger la batterie de 0 à 80% en 45 minutes, soit 33% plus vite que sur une Series 6.Sur le dessous se trouvepermettant d'ajuster la hauteur du socle pour les Apple Watch de 38/40 et 41 mm (cran de gauche), 42/44 et 45 mm (et 38/40 et 41 mm si les montres sont dotées d'une coque de protection, pour le cran du milieu), et 42/44 et 45 mm avec une coque de protection pour le cran de droite. Ce réglage surélèvera l'anneau entourant le galet de charge afin que la position soit ajustée par rapport au modèle de l'utilisateur.Il sera également envisageable de recharger l'Apple Watch à plat (par exemple pour les bracelets qui se détachent complètement au milieu)en positonCommençons par le point (très) positif :grâce à la présence combinée d'un socle MagSafe, d'un tapis pensé pour les AirPods et d'un galet de charge magnétique compatible avec la charge rapide des Apple Watch Series 7 (sans avoir besoin d'utiliser le galet fourni avec la montre, qui pourra donc prendre place dans votre sac de voyage), particulièrement si vous disposez de plusieurs périphériques Apple et que vous les rechargez souvent. Deux petits bémols cependant., si vous êtes un maniaque intransigeant sur ce point, passez votre chemin, sous peine de convulser en voyant les poussières s'agglutiner (il sera également envisageable de lui mettre -très- régulièrement un coup de chiffon humide), et la charge MagSafe pour les iPhone se fera obligatoirement à plat, ce qui fera fuir les utilisateurs pour qui un tapis de charge pour smartphone est forcément incliné (afin de consulter les notifications depuis sa chaise de bureau par exemple).Si ces deux points (et le tarif de 149,99 euros ) ne vous dérangent pas,. Personnellement, je trouve que le design taillé à la serpe, sans fioriture, est particulièrement sobre et classieux. De plus, je vis avec un linge humide dans la main en permanence (vivant la peur au ventre qu'Apple décide un jour de passer au tactile sur les Mac. Moi vivant, personne ne posera ses gros doigts gras sur mon écran, y compris ma douce personne), et dispose d'un second chargeur incliné pour le bureau, comme tout bon nabab de la technologie, vivant l'informatique dans l'opulence la plus ostentatoire.