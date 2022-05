Dernier jour pour ces bracelets Apple Watch Made In France en promo pour les #FrenchDays

Partons à la découverte de la collection Eternel !

Partons à la découverte de la fabrication de bracelets de la collection Eternel "Made In France" !

Les bracelets Nuuk

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Les réductions s'appliquent notamment sur plusieurs modèles de la marque Made in France Eternel que nous vous avions présentée il y a quelques semaines,. On retrouve aussi les fameux bracelet Vegan Nuuk , en liège ou fibre d'ananas, également très réussis et que vous aviez pu découvrir ici (voir plus bas).