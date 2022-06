watchOS 9 : Apple mise à fond sur la détection des fibrillations auriculaires

Dans cette étude, la différence moyenne dans les mesures hebdomadaires entre les deux appareils est en fait inférieure à 1%

L'Apple Watch est un appareil tellement personnel. Comme vous la portez [tous les jours], nous avons pensé qu'il y avait une énorme opportunité pour donner aux gens davantage d’informations sur leur santé. Puis nous avons commencé à vraiment bosser dessus et nous avons décidé que, non seulement il y avait une réelle opportunité, mais qu'il y avait une responsabilité d'en faire plus !

Historique de fibrillation auriculaire

Pour, ce sont le Dr. Sumbul Desai (), Jay Blank () et Jeff Williams (), qui ont été envoyés pour prêcher la bonne parole.Dans une approche bien répétée, les trois hommes reviennent sur lades derniers développements en matière de. On n’y apprend d’ailleurs pas grand chose ! Ils font ainsi référence à, et ce, à des fins de comparaison / fiabilité.Pour rappel, quelque heures avant la, la FDA validaitune nouvelle fonction de l'ECG. Cette dernière va pouvoir renforcer la(voire permettre un diagnostic précoce avec un médecin) en activantla fonctionLes mesures effectuées par l' Apple Watch offriront ainsi uneà laquelle le rythme cardiaque montre des signes de fibrillation auriculaire, ainsi que des notifications hebdomadaires pour comprendre la fréquence des épisodes, ce qui permettrait d'identifier les facteurs liés au style de vie susceptibles d’influencer sur cette maladie tels que le sommeil, la consommation d’alcool et l’exercice physique. Les données ainsi compilées pourront être téléchargées au format PDF et être partagées au corps médical.En outre, l'app Santé sous iOS 16 va proposertout en se fondant sur les mesures effectuées par l’ Apple Watch . La personnalisation du mode Concentration est évidemment mise en avant, de même que les points clés. S'en suivront ensuite les graphiques dans les tons vert amande de cet outil.