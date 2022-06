Après la mise à jour vers watchOS 9, votre Apple Watch Series 4 ou Series 5 se recalibrera, puis estimera plus précisément sa capacité maximale de batterie.

. Celle-ci aboutira à une estimation plus précise de la capacité maximale de cette dernière. En effet, dans les notes de mise à jour qui accompagnent la bêta 2, Apple indique dans la rubriqueLes propriétaires de Series 4 et Series 5 devraient donc voir un changement et être ainsi en mesure de mieux apprécier l'autonomie de leur montre.