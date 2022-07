iOS16 / watchOS 9 commencent à proposer l’Historique de fibrillation auriculaire

Historique de l'AFib

Les mesures effectuées par l' Apple Watch offriront ainsi une estimation de laet de laà laquelle le rythme cardiaque montre des signes de fibrillation auriculaire.L’option proposera des notifications hebdomadaires pour évaluer les risques et comprendre cette récurrence des épisodes, ce qui permettraitsusceptibles d’influencer sur cette maladie tels que le sommeil, la consommation d’alcool et l’exercice physique. Les données ainsi compilées pourront être téléchargées au format PDF et être partagées au corps médical.Dans iOS 16 bêta 3,et la fonctionnalité AFib est activée dans watchOS 9 bêta 3. Pour l'instant, cette option est encore limitée aux États-Unis. Pour rappel, quelques heures avant la keynote, la FDA validaitcette nouvelle fonction de l'ECG. Cette dernière va pouvoir renforcer la surveillance des risques de fibrillation auriculaire (afin de consulter plus rapidement un médecin).