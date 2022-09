Quake tourne à 60 ips sur une Apple Watch !

Le développeur Tomas Vyzmazal s'est attelé à la tâche armé de patience et d'une Apple Watch Series 5. Evidemment,, mais il reste possible d'y jouer, avec des contrôles tactiles s'affichant à l'écran, la couronne digitale et le gyroscope.(en 640x480) et le son est également de la partie (CoreAudio n'étant pas supporté par WatchKit sur la montre de Cupertino, Tomas Vyzmazal a mis à profit AVFoundation et appliqué un filtre pour améliorer le rendu). Les amateurs bidouilleurs qui voudraient tenter l'expérience sur leur propre montre peuvent se rendre sur cette page GitHub (il faudra passer par Xcode pour lancer le titre sur une Apple Watch ou sur Apple Watch Simulator)., qui ne croule pas sous les jeux disponibles (le format s'y prete évidemment assez peu, à part pour quelques titres basés sur des textes). L' Apple Watch est souvent plus efficace pour communiquer, pour le suivi de santé, ou en tant que relai pour les applications d'Apple ou les programmes plus complexes, au point que certaines sociétés délaissent leurs Apps dédiées, comme Uber récemment