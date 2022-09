Apple Watch SE 2022 : puce S8, détection de chute et d'accident de la route dès 299€

En sus de l'Apple Watch Series 8, Cupertino lance une nouvelle itération intéressantes de l' Apple Watch SE. . La montre sera disponible en midnight, silver, et starlight, et en deux tailles 40 et 44 mm. Les précommandes s'ouvrent dès ce soir à partir de 299 /339 euros (GPS) et 349/389 euros (GPS + Cellular) . Les premières livraisons sont prévues pour le 16 septembre.