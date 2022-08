Apple confirme la keynote du 7 septembre (iPhone 14, Apple Watch Series 8...)

Far Out

Il n'a fallu qu'une semaine à Apple pour confirmer la dernière spéculation du moment lancée parLes premières invitations ont en effet commencé à tomber.Comme d'habitude, lase tiendra ausur le campus d'Apple Park à Cupertino, en Californie. D'après d'autres bruits de couloir, l'enregistrement de cette dernière aurait déjà eu lieu enPour cette grand messe de la rentrée, on attend naturellement(avec la fin du mini et l'arrivée du Max, qui sera juste un grand iPhone). Parmi les autres spéculations techniques ou esthétiques, les modèles Pro devraient être mieux lotis avec une(A15 pour les non Pro), une nouvelle encoche (pilule - trou), unamélioré avec prise en charge de l'enregistrement, une mise au point automatique pour les selfies, davantage deet unqui affiche l'heure, la date, les widgets (mais aussi le pourcentage de batterie nouvellement ajouté de l'écran de verrouillage).: l'Apple Watch Series 8 (avec le capteur de température), l'Apple Watch SE 2 et une toute nouvelle Apple Watch Pro (version baroudeuse à plus de 1000 dollars / euros). Pour accompagner ces deux produits phares, Cupertino proposerait également iOS 16 et watchOS 9.