watchOS 9 améliore sa boussole (points de repère, enregistrement de l'itinériare)

Une boussole 2.0 pour watchOS 9

Point de départ utilise les données GPS pour créer un chemin montrant où l'utilisateur a été, ce qui est utile s'il se perd ou est désorienté et a besoin d'aide pour retracer ses pas. Le mode peut également fonctionner automatiquement en arrière-plan lorsqu'il est hors réseau. Point de repère est un moyen rapide et pratique de marquer un emplacement ou un point d'intérêt directement dans l'application. Toucher l'icône permet de placer un point de repère. En sélectionner un fournit une vue ciblée, la direction du point de repère et une approximation de sa distance.

La nouvelle mouture de l'application a été présentée lors de la keynote en même temps que l' Apple Watch Ultra maisCette nouvelle boussole permet toujours d'obtenir l'inclinaison, l'altitude, la latitude et la longitude, mais également désormais d(boutons en bas à gauche avec la possibilité de personnaliser les icônes pour chaque point),(fonction Point de départ via l'icône représentant des pas en bas à droite). Il sera possible de modifier l'affichage afin d'avoir unavec les différents points de repère (dont l'endroit où vous avez stationner votre véhicule, point bleu sur le cliché ci-dessus) en tournant la couronne digitale. Cela pourrait vraiment s'avérer fort pratique pour certains utilisateurs.