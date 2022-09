iOS 16 : l'app Forme pourra enfin être utilisée sans Apple Watch

Forme

Jusqu'à présent, cette dernière ne fonctionnait qu'avec la smartwatch à la Pomme ;En effet, il sera désormais possible de suivre son activité physique à l'aide des capteurs de mouvement intégrés de l' iPhone et la retrouver dans. Actuellement, il est tout à fait possible de suivre de nombreuses données via l'app Santé, comme le nombre de pas, la distance parcourue, l'énergie au repos ou en activité. On peut même utiliser une autre smartwatch (comme une simple Fitbit) via une app tierce (comme Power Sync for Fitbit ) qui permet d'écrire dans Santé (ces dernières sont souvent payantes).Celui-ci pourra définir un objectif de déplacement quotidien et checker ses progrès vers la réalisation de ce dernier. En revanche, il ne sera pas possible d'accéder au contenu Fitness+.