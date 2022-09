Quand chargez-vous votre Apple Watch ? [sondage]

Economie d'énergie

Réserve

Mode économie d'énergie

Economie d'énergie

et vous, vous chargez comment ?

Celui-ci va permettre -comme son nom l'indique- de grappiller quelques minutes / heures supplémentaire, une quête sans fin (sauf celle de sa batterie) pour tout utilisateur d'Apple Watch.. Bien que l'Apple Watch Ultra annonce un maximum de 60 heures, cette dernière n'est pas dans le budget ou au poignet de tout le monde....En pratique, ce dernier va, les notifications de fréquence cardiaque irrégulière, élevée ou faible, mais aussi la mesure de la fréquence cardiaque en arrière-plan, celle du taux d’oxygène dans le sang en arrière-plan ainsi que le suivi automatique d'une activité sportive. Pour les précédentes générations (qui ne disposent pas de l'écran toujours allumé), il reste à déterminer quelle économie sera réalisée.Pouril suffira de cliquer sur l'icône de batterie (si cette dernière fait partie de vos complications), ou de passer via les Réglages de la montre > le menu Batterie. Il sera ensuite possible de l'activer immédiatement, ou de choisir de l'activer pendant un, deux ou trois jours (on croise les doigts, mais ça risque d'être un peu juste au niveau batterie).En attendant, nous sommesde savoir quand et comment vous rechargez actuellement votre Apple Watch, une fois ou deux fois, plutôt le matin, le soir ou toute la nuit (certains ne supportant pas non plus de dormir avec une montre) ?