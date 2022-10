Témoignage : son Apple Watch Series 7 surchauffe et la brûle au poignet !

Un nouveau cas de surchauffe pour une Apple Watch Series 7 !

Une prise en charge peu compatissante

J'ai contacté Apple qui a procédé à un échange standard. J'ai donc demandé une indemnisation pour la souffrance subie à cause de la brûlure, ils m'ont proposé la ridicule somme de 50 € en chèque cadeau !

J’étais vraiment très en colère par le manque de considération de cette blessure.

Un accident heureusement rare...

en expertise chez Apple aux États-Unis

Impossible donc de savoir ce qui s’est passé réellement et pourquoi elle s’est mise autant à chauffer.

Cet été, alors qu’il était dans le sud de la France,. La montre s'est d'ailleurs éteinte définitivement juste après, non sans avoir laissé une netteau poignet -ce qui a étéBien évidemment, dans ces circonstances, il s'est rapproché du SAV de la Pomme pour obtenir desPour le moment, il en ressort avec un goûtet même plus face à la prise en charge de son dossier :Dans le détail, il nous a précisé qu'il s'agissait d'La smartwatch avait donc moins d'un an au moment des faits, puisqu'elle avait été achetée le jour de sa sortie (octobre 2021) et l'accident a eu lieu mi-juillet 2022.Il nous précise qu'il n'est plus en possession de la montre (il a bien évidemment dû la retourner pour obtenir un échange standard). Cette dernière se trouverait a priori Hier , on découvrait qu'Apparemment elle se serait gonflée et aurait surchauffée avant de finalement exploser, comme on peut le voir sur les photos. Mais à la différence ici, l'Apple Watch ne présentait absolument aucun signe de dommages extérieurs. Elle était comme neuve, sauf qu’il était impossible de la rallumer même en la laissant sur le chargeur....Fort heureusement, ce genre d’accidents reste vraiment exceptionnel même s’ils sont assez spectaculaires et bien souvent rapidement médiatisés !