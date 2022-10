Google : la Pixel Watch peut-elle concurrencer l'Apple Watch ?

Un design circulaire, wear OS, des fonctions d'appels / santé / sportives

bord à bord

L'ingéniosité de Google, le suivi santé de Fitbit

Google

Une intégration parfaite aux services de Google

Seulement 24 heures d’autonomie !

Et le prix ?

Cette dernière était présentée comme uneet une réponse offensive dans le segment très dense des montres connectées. La montre n’est compatible qu’avec un smartphone Android, contrairement aux Fitbit qui n’excluent pas les iPhone !Après de, le look de la smartwatch était déjà bien familier pour les internautes. Contrairement à l'Apple Watch, la Pixel Watch -qui tourne sous son- offre un. La firme designe là son tout premier modèle profitant aussi du rachat de, pour deux milliards de dollars (d’ailleurs les acheteurs de la Pixel Watch bénéficieront de 6 mois gratuits à Fitbit Premium). Elle ne s'en cache d'ailleurs, annonçant d'entrée de jeu :. Avec la Pixel Watch, le constructeur veut en effet proposer l'expérience ultimeau poignet tout en offrant un suivi santé optimal grâce à l'expertise de Fitbit.: passer des appels téléphoniques, recevoir des messages et des notifications. Côté santé, on pourra suivre la fréquence cardiaque, effectuer des ECG, détecter des risques de fibrillation auriculaire, compter son nombre de pas / ses calories, atteindre des objectifs en suivant des entraînements pour 40 exercices. Google joue lavia la communication sécurisée de certaines données à son médecin.. On trouvera la détection de chute et les appels SOS Urgence.On trouve aussi desEn outre, la Pixel Watch fonctionne parfaitement avecCette dernière permet également de payer avec, de s'organiser avecou encore de profiter de sa musique avec(un abonnement YouTube Music Premium de trois mois est inclus lors de l'activation de l'appareil).Cette première édition est dotée d’un SoC Exynos 9110 avec Coprocesseur Cortex M33,. Elle dispose d’un cadran circulaire de. Elle bénéficie de la 4G LTE et UMTS2, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz et le GPS (GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo). L'écran AMOLED est protégé par un verre. La luminosité s'élève jusqu'àet un mode Always-on (affichage permanent) est également disponible.Du côté de la batterie, Google ne fait pas mieux qu’Apple ! La montre est équipée d’une batterie lithium-ion de 294 mAh avec(la charge se fait par un câble USB-C). La vitesse de recharge indique jusqu'à 50 % en 30 minutes environ, jusqu'à 80 % en 55 minutes environ et jusqu'à 100 % en 80 minutes environ.Extérieurement,: boîtier Champagne Doré/bracelet sport Vert Sauge, boîtier Noir Mat et bracelet sport Noir Volcanique, boîtier Argent Poli et bracelet sport Charbon et boîtier Argent Poli et bracelet sport Galet. En complément, on pourra toujours se rabattre vers les nombreux bracelets -plus de 20 officiels pour le moment- mis à disposition.Le prix de la Pixel Watch débute à 379 € pour une connexion Bluetooth/Wi-Fi et monte à 429€ pour y rajouter la connexion 4G LTE. Pour rappel, la Pixel Watch sera disponible le 4 novembre, près d'un mois plus tard.