Apple Watch : qui d'Apple ou de Masimo a copié l'autre ?

faisait miroiter des salaires très importants pour attirer les sachants, avec peu d'indications sur les contenus des postes.

de belles avancées liées à la santé

, spécialiste du développement et de la conception des technologies de monitorage patient non invasives innovantes (dont des appareils médicaux et des capteurs).De son côté, Masimo nie en bloc et soutient la mauvaise foi d'Apple, avec ce qu'elle considère comme des représailles face à son propre recours contre la firme californienne.Dans ses premières demandes, il est fait état d'informations secrètes obtenues sous couvert d'une relation de travail. Apple aurait apparemment débauché plusieurs employés de Masimo pour renforcer ses propres équipes de santé.Elle aurait déclaré vouloir mieux comprendre la technologie de Masimo pour uneintégration de sa technologie dans ses produits (notons que cette dernière n'a jamais eu lieu). Avec le temps, celui-ci qualifie cette approche, d'effort ciblé pour obtenir des informations et une expertise.A cette époque, son Directeur général, Joe Kiani, était intervenu suite au départ de Michael O’Reilly (désormais en charge des projets médicaux spéciaux à Cupertino) et avait souligné des. Très remonté, il avait déclaré qu'AppleRappelons que les. En effet, cette année, la nouveauté étant l'intégration deDisponible sur l'Apple Store dans la foulée de la keynote "Far Out", cette montre devrait trouver son public, notamment les utilisateurs ayant un modèle de plusieurs générations précédentes ou un premier acheteur (ou acheteuse puisque la Series 8 offre un suivi des cycles amélioré grâce aux capteurs de température).La fonction permet d'. La température est en effet relevée toutes les 5 secondes, permettant d'afficher un historique très précis et de mieux analyser l'évolution d'un cycle. Ainsi, une notification avertira -par exemple- l'utilisatrice de la période estimée d'ovulation ou de l'existence d'une anomalie devant être vérifiée par un médecin. Parmi les autres avancée, on notera la possibilité degrâce à deux nouveaux capteurs de mouvement, un gyroscope et un accéléromètre.