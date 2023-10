Rangez avec style vos bracelets d'Apple Watch avec le support TimePorter

Twelve South TimePorter

34,99 euros pièce

Disposer d'une importante collection de bracelets pour Apple Watch peut vite coûter une vraie petite fortune. Pour en profiter pleinement, il faut pouvoir les contempler avant de choisir rapidement quel bracelet porter en fonction de l'occasion ou de votre tenue.. Il s'agit d'une petite bande mêlant plastique et métal qu'il faudra fixer au mur (ou à l'intérieur d'une porte de dressing par exemple) grâce à des bandes adhésives fournies.Twelve South a donc prévu de pouvoir coupler plusieurs TimePorter grâce à une petite cale pour les plus gros collectionneurs. Chaque bracelet se coince grâce à son attache dans un petit rail prévu à cet effet. Le système semble rapide et efficace, comme vous pouvez le constater dans la vidéo de présentation du produit ci-dessous. Reste à savoir si le modèles les plus lourds, comme ceux en métal, resteront bien accrochés.Tout comme le fait de disposer de nombreux bracelets,. Certains seront ainsi peut-être tentés par le DIY devant le prix de l'accessoire, ou rangeront tout simplement les bracelets dans une boîte ou un tiroir.