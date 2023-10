Avez-vous des soucis d'autonomie sur les Apple Watch avec watchOS 10.1 ?

Des problèmes d'autonomie avec watchOS 10.1

Quelles solutions ?

En sus d'iOS/iPadOStvOS 17.1 et macOS Sonoma 14.1, Apple a déployé watchOS 10.1 le 25 octobre . Il semblerait que cette nouvelle mouture ait un impact négatif sur l'autonomie de la montre chez certains utilisateurs. En effet,. Le problème semble toucher tous les modèles compatibles avec cette version de watchOS, de la Series 4 aux toutes nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 Lors du passage à une nouvelle version d'un système, il arrive que l'autonomie des appareils Apple baisse pendant quelques jours, par exemple afin de réindexer le contenu dans le cas d'une version majeure du logiciel. Cette baisse d'autonomie ne devrait toutefois pas durer très longtemps, et si c'est le cas,De mon côté, je n'ai pas rencontré ce souci d'autonomie sur mon ancienne Series 7 ni sur la nouvelle Apple Watch Ultra 2 . Certains lecteurs ont réussi à retrouver une autonomie décente en. Si vous avez toujours des soucis d'autonomie, ce qui peut être très agaçant, particulièrement sur l'Apple Watch qui ne brille pas forcément sur ce point, il faudra malheureusement prendre votre mal en patience et attendre une éventuelle correction via une mise à jour de watchOS. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles solutions dans les commentaires ci-dessous.