Garmin va plus loin que l'Apple Watch Ultra pour les fans de plongée avec la Descent MK3

Garmin Descent MK3

La sonde de pression Descent T2

Que ce soit pour les plongées récréatives, techniques ou autres, la série Descent Mk3 et la sonde de pression Descent T2 proposent de nouvelles fonctionnalités innovantes pour vous aider à explorer les profondeurs. Parmi ces améliorations, la technologie communication sous-marine SubWave 2.0, permet désormais de communiquer avec d'autres plongeurs et de signaler des situations d’urgence aux plongeurs à proximité, directement depuis la montre. Avec la fonction de gestion de la pression de l'air, les cartes bathymétriques DiveView et les outils de préparation à la plongée, ces ordinateurs de plongée haut de gamme sont devenus des indispensables pour tous les plongeurs exigeants.

Opérationnelle jusqu'à 200m de profondeur

Retrouvez notre reportage sur l'Apple Watch Ultra pour la plongée

Garmin présente ainsi aujourd'hui la Descent MK3, une montre avec des fonctions d'ordinateur de plongée déclinée en deux tailles, 43 et 51mm, reprenant les caractéristiques qui ont fait le succès de la gamme et améliorant certains points. Au menu de cette nouvelle itération, l'assistance aux plongeurs, qui sera déployée via une mise à jour à venir, permet en cas de besoin. Ceux-ci pourront alors voir la profondeur et la distance de la personne à secourir et la surveiller jusqu'à ce qu'elle soit hors de danger.Autre nouveauté qui sera proposée via une mise à jour,afin de permettre aux plongeurs équipés d'une Descent Mk3 et d’une sonde de pression Descent T2Le suivi de groupe permettra également. Selon Dan Bartel, vice-président chargé des ventes internationales chez Garmin :Le version MK3i est également dotée, soit le double de ce que proposait la génération précédente. En sus du suivi d'activité habituel des Garmin, ces Descent MK3 offrent une fonction dédiée à la préparation à la plongée, avec un score basé sur l'exercice, le sommeil, le stress et le décalage horaire afin d'ajuster la plongée en fonction des capacités du corps de l'utilisateur.La nouvelle série Descent Mk3 est. La sonde de pression Descent T2 est quant à elle proposée à 499,99 euros.