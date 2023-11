Tiens, une Apple Watch Ultra toute noire ? [Photos]

Noir ou gris ?

Comme l'a remarqué un utilisateur sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter),Il s'agit en effet. On peut voir le même dos en céramique noir que les autres modèles d'Apple Watch alors que les versions commercialisées ont adoptéplus harmonisé avec le boitier retenu. Celui-ci est également plus foncé (peut-être que la firme avait envisagé d'opter pour le Space Back ?). Mais le Bouton Action propose un design différent, plus intégré, moins en relief, avec un aspect plusen plastique. Le petit creux incurvé n'est pas non plus présent...Bien évidemment, il y a toujours des variations entre les prototypes et les versions commercialisées. Et par le passé Apple a souvent envoyé des photos peu contractuelles, comme cet iPhone X finition or, qui n'a jamais existé.