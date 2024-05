Une Apple Watch Ultra 3 sans changement notable ?

Une Apple Watch Ultra 3 sans nouveauté majeure !

l'Apple Watch Utra 1 reste tout à fait dans le coup

C'est en tout cas ce que croit savoir Ming-Chi Kuo, indiquant au sein d'une note partagée avec nos confrères de MacRumors queSi Apple propose bien une troisième génération, cette dernière pourrait donc être proche du modèle originel. En effet, l' Apple Watch Ultra 2 n'a déjà pas chamboulé la proposition de la montre pour sportifs, aventuriers et baroudeurs de Cupertino.Si la nouvelle puce S9 de l'Apple Watch Ultra 2 est très certainement plus puissante et efficace que ses devancières,Même son de cloche pour la puce U2 qui nécessite d'avoir un iPhone 15 ou 15 Pro pour en profiter réellement. La dalle OLED est également plus lumineuse avec un pic à 3 000 nits, face aux 2 000 nits de la première Apple Watch Ultra, mais cela ne change pas vraiment la vie de l'utilisateur.Le vrai gros avantage de l'Apple Watch Ultra, en sus de son écran plus imposant, réside surtout dans son autonomie permettant de tenir aisément plusieurs jours, ce qui est un vrai plus au quotidien selon votre serviteur. En ce sens,, mais avec l'inconvénient de ne pas pouvoir être portée confortablement par tout le monde du fait de la taille de son boitier.. En attendant, si vous désirez profiter d'une meilleure autonomie, l'Apple Watch Ultra, quelle que soit la génération, est un très bon choix.