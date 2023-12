Mon coup de cœur de l'année se love à mon poignet !

Mon coup de cœur 2023 : l'Apple Watch Ultra 2

La vraie nouvelle Apple Watch, c'est l'Ultra

Series 7 à gauche, Ultra 2 à droite

Une autonomie qui change tout

Vous l'avez peut-être lu au sein de. mon article dédié, mais. Pour être totalement franc, j'avais déjà failli craquer l'année dernière tant je trouve le design un peu baroudeur réussi., répondant au petit diable sur mon épaule que ma Series 7 était encore tout à fait vaillante, et que si belle soit-elle, cette Ultra ne saurait justifier son tarif par le peu qu'elle m'apporterait au quotidien.Au final, après plusieurs mois passés en compagnie de l'Apple Watch Ultra 2,, et le petit diable tentateur avait en fait quelques arguments valables, y compris pour la première génération d'Ultra. En effet, ce ne sont pas les quelques nouveautés de l'Apple Watch Ultra 2 par rapport à sa devancière qui m'ont vraiment conquis, etCertes, l'écran de l'Ultra 2 est encore plus lumineux avec ses 3 000 nits,La capacité de la nouvelle génération à descendre à 1 nits est assez agréable, mais ce n'est là encore qu'un petit plus agréable, rien d' indispensable,La nouvelle puce S9 est très certainement plus rapide, maisMême son de cloche pour la puce U2 qui nécessite d'avoir un iPhone 15 ou 15 Pro pour en profiter réellement. Bref, j'aime mon Ultra 2, mais j'aurais apprécié tout autant la première itération.Bien que j'ai déjà plusieurs générations d'Apple Watch à mon tableau de chasse, je suis très loin d'en changer chaque année. La montre d'Apple affiche, et c'est finalement très bien ainsi. Cela permet d'apprécier son achat sur la durée, sans regretter de ne pas avoir le dernier modèle en date. Pour moi,A mes yeux,. Non seulement la différence niveau design est franche, ce qui est fort agréable après plusieurs années d'évolutions mineures, mais les changements apportés améliorent l'expérience au quotidien, à condition d'apprécier ce format plus imposant. Avec mon tour de poignet de 195mm, ce point ne m'a pas du tout gêné, bien au contraire.L'écran plus grand et totalement plat apporte un confort appréciable au quotidien, simplifiant les interactions tactiles,, le verre saphir semble plus résistant que le verre Ion‑X de mes modèles précédents dotés d'un boitier en aluminium qui présentaient immanquablement des marques et griffures après seulement quelques semaines (peut-être ne fais-je pas assez attention), et, ne serait-ce que pour passer rapidement en mode Lampe torche, que j'utilise désormais beaucoup plus souvent. Ces améliorations s'apprécient au quotidien et font une vraie différence,Avec les modèles précédents,. Ma montre me sert principalement pour consulter l'heure, à être certain de recevoir mes notifications et appels, à prendre des notes audio grâce à l'App Just Press Record, à écouter de la musique avec un casque ou des écouteurs Bluetooth sans avoir besoin de mon iPhone, et pour la navigation en deux roues (fort pratique car les vibrations permettent de ne jamais avoir à regarder l'écran)., sauf lorsque la batterie vieillissait (81% après 2 ans pour ma Series 7) et que ma montre jetait régulièrement l'éponge avant la fin de la journée, parfois à un moment où j'en avais vraiment besoin.Avec l'Apple Watch Ultra 2, tout cela n'est plus qu'un vieux souvenir.(souvent bien plus), et les petites occasions (douche, petite vaisselle rapide) dans la journée sont suffisantes pour que je n'ai jamais à m'inquiéter du niveau de la batterie, y compris au moment de partir en week end sans avoir besoin de prendre la chargeur.J'ai donc presque toujours la montre sur moi, etCette bien meilleure autonomie me permet simplement. Ce n'est peut-être rien pour certains, mais pour ma part, j'avais trop souvent avec mes différentes Apple Watch précédentes cette frustration de devoir renoncer à utiliser la montre faute de batterie, à un moment où cette dernière m'aurait vraiment été utile. Pouvoir compter surest un vrai plus. Une confiance apaisante, dont j'aurais vraiment beaucoup de mal à me passer à l'avenir.Cela dépendra bien évidemment des goûts (les amateurs de Garmin profitent d'une autonomie encore plus importante depuis longtemps), habitudes et usages de chacun, mais, pour moi, c'est un confort qui me ravit jour après jour. Les améliorations citées plus haut couplées à cette autonomie en nette hausse