Quelles Apple Watch et Apple TV pour watchOS 11 et tvOS 18 ?

Apple a présenté quelques nouveautés intéressantes pour watchOS 11 cette année, mais ces dernières ne seront pas disponibles pour toutes les montres tournant actuellement sous watchOS 10. En effet, et selon la liste officielle publiée par Apple, l, dont la sortie en version finale est prévue pour cet automne. Autre point à prendre en compte, une Apple Watch sous watchOS 11 ne pourra être appairée que sur un iPhone XS ou plus récent (cela ne change pas par rapport à watchOS 10).Cette année,. D'ailleurs, il s'agit du seul système qui n'est pas listé en tant quesur le site officiel d'Apple. Notons par ailleurs que les Apple TV et Apple Watch ne semblent pas pouvoir accueillir Apple Intelligence lorsque le bouquet de fonctions d'IA sera disponible en bêta plus tard cette année. C'est assez dommage tant ces deux appareils auraient pu bénéficier d'un meilleur contrôle grâce aux requêtes vocales.Pour connaitre la liste des Apple TV compatibles avec tvOS 18, il faut se rendre sur le site dédié aux développeurs. Cette page nous apprend que. Nous ne pouvons que saluer cette belle longévité, même si les nouveautés du système sont peu nombreuses et consistantes.