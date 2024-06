Quelles nouveautés pour watchOS 11 (Santé, Exercices, grossesse...)

A fond sur l'exercice physique !

. Ce nouvel algorithme utilise les données de fréquence cardiaque, d'altitude, de durée d'entraînement, ainsi que l'âge et le poids de l'utilisateur afin de calculer une(hyper pratique pour doser ses entrainements sur plusieurs jours, ou prendre impérativement un repos !).Une nouvelle application dénommée Vitals va permettre deafin de repérer une dégradation de sa santé physique ou des données trop éloignées de sa moyenne habituelle.Pour rassurer ses proches, on peut à présent mettre en place des entrainements connectés. Cela permet deet que tout s'est bien passé, et surtout que le retour à la maison s'est fait en toute sécurité.Ce sont tout d'abord les. Cet ajustement inclut également la possibilité de faire une pause dans sa semaine d'activité, en mettant ses anneaux en stand-by pour une journée. Notons que cette fonction n'a pas d'incidence sur l'accès aux récompenses, lors des challenges.Concernant les cycles, un nouvel algorythme permet, aux femmes enceinte, de. Le tout peut être visualisé sur des graphiques et permettra de surveiller au mieux sa future maternité.On notera de bellesqui permet plus de contrôle et qui utilise surtout l’et appliquer quelques effets de couleurs ou de recadrage pour personnaliser son cadran.