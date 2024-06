Le 21 juin, c'est aussi la journée internationale du yoga !

Le défi du mois de juin !

Trouvez votre flux lors de la Journée internationale du yoga. Le 21 juin, faites un entraînement de yoga de 10 minutes ou plus et vous gagnerez ce prix. Enregistrez-le avec l'application Workout ou toute autre application qui ajoute des séances d'entraînement à Santé.

Un autocollant du Pigeon !

Un changement de politique dans les défis ?

Ceux de l'année dernière !

Même si elle a arrêté de fêter certains évènements,. Pour remporter le prix, il faudra sortir son tapis et, mais vous êtes naturellement libre d'en faire beaucoup plus !Nul n'est besoin de rappeler que les utilisateurs d'Apple Watch qui remportent le prix débloqueront un badge dans l'application Forme, ainsi qu'une série d'autocollants animés (r), qui peuvent être utilisés dans les applications Messages et FaceTime.qu'elle célébrait traditionnellement, comme le Nouvel An lunaire, le défi Unité ou la Journée Internationale des femmes ! Et ce, sans aucune explication de sa part.On peut penser que! Pourquoi fêter le calendrier lunaire et pas un autre décompte ? Pourquoi célébrer une seule communauté et pas les autres ? Elle a peut-être choisi de mettre l'accent sur des évènements plus en lien avec la Santé ou l'exercice.