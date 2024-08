Coup d'oeil sur les bracelets Eternel "Maryline" pour Apple Watch : vive les paillettes !

Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir en images la nouvelle collection Maryline aux accents très... métalliques ! !

100% made in France

Maryline

Vegan

Partons à la découverte de la fabrication de bracelets de la collection Eternel "Made In France" !

Par Sylwia

La marque française Eternel (créée par les fondateurs du site Band-Band ) proposedans des manufactures françaises dans la vidéo (après l'article) -il est d'ailleurs rare que ces établissements ouvrent leurs portes à la presse !, ce qui n'est pas toujours le cas, y compris sur les cuirs ditsAvec ces coloris très flashy, adieu la sobriété et place aux paillettes ! Même s'il faudra évidemment y adapter votre garde-robe...., y compris les modèles Ultra comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Attention à bien choisir votre taille de boitier, car il en existe deux chez Apple : 41 ou 45/49.Le bracelet est, des passants parfaitement ajustées et le boucle ardillon en acier inoxydable... c'est du plus bel effet !D'expérience,les versions en cuir, qui supportent mal l'humidité prolongée. Ils sont aussi un peu rigides durant les premières semaines, puis se ramollissent petit à petit, plus vous les portez souvent.Vous pouvez même choisirde votre Apple Watch. D'ailleurs, je vous conseille de faire très attention à ce détail, surtout si vous avez un boitier très coloré (doré, rosé...)Chaque bracelet est, ce qui en fait un cadeau idéal pour les fêtes ou un anniversaire par exemple. Vendu 59€ seulement , c'est moins cher que les modèles en cuir d'Apple, qui sont eux, confectionnés en Chine.