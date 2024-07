Querelle conjugale : que lui coupe-t-elle avec son Apple Watch ?

Querelle à l'Apple Watch

Une vie plutôt héroïque pour l'Apple Watch

D'après, lors d'une bagarre assez virulente. Tout se serait déroulé à 1 heure du matin, heure locale, à Gulfport, en Floride.À ce moment-là, Kayleen Tresedder se dispute avec son futur ex-compagnon et père de ses trois enfants. Celui-ci met alors les affaires de la dame dans un sac -signe généralement d'une rupture imminente.. Furieuse, elle enlève son Apple Watch (pourquoi ? on n'en sait rien !) et la jette avec force -car il en faut pour faire ce qui suit- en sa direction lui coupant... son oreille (et oui...).: elle l'attrape par le col de son pull, qui est déformé par l'attaque. Notons que le PV de police fait mention d'une petite coupure qui a saigné. Bref, il n'y a guère qu'aux Etats-Unis (ou peut-être en Angleterre) que ce genre de situation peut survenir.et d'ajouter les faits à un casier judiciaire déjà rempli !Dans l'histoire,. D'ailleurs il serait plus logique que ce soit la partie métallique du bracelet qui a coupé la victime !Généralement la montre d'Apple s'illustre plutôt(détection des chutes ou des accidents), ou décelé des pathologies cachées. Quelquefois, on trouve, comme celle de cet homme contraint d' effacer au laser son tatouage , dont les pigments de l'encre interféraient avec sa montre et le suivi de sa fréquence cardiaque.dont le bracelet Sport est connu pour se détacher facilement ! Ce dernier est célèbre pour son absence de tenue, et un américain -Darick Langos- s'est même taillé une solide réputation à repêcher les montrespommées tombées au fond des lacs.